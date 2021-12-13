Жінки чи чоловіки: американські фахівці назвали, хто частіше страждає від постковідного синдрому

Жінки чи чоловіки: американські фахівці назвали, хто частіше страждає від постковідного синдрому

Середній вік жінок, які звернулися з постковідними симптомами, становив 46 років.

Фахівці американської клініки провели нове дослідження, за результатами якого стало відомо, що постковідний синдром частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків.

Про це йдеться у дослідженні о дного з найбільших дослідницьких центрів світ - Mayo Clinic.

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Фахівці клініки проаналізували дані перших 108 пацієнтів, які звернулися з постковідними симптомами. Вони звернули увагу на те, що 75% пацієнтів – це жінки, середній вік становив 46 років. Також встановили, деякі з них страждали на супутні захворювання, а саме на ожиріння, шлунково-кишкові розлади. Крім того, у третини пацієнток, які страждали на постковідний синдром, ще до інфікування була діагностована депресія і тривожність.

Відповідно до дослідження, жінки частіше скаржилися на хронічну втому (59%), кашель (58%), задишка (52%), біль у м'язах (50%). У чоловіків найпоширенішим симптомом була задишка (58%). У жінок також частіше було підвищено маркери запалення у порівнянні з чоловіками.

Однак вчені поки що не знають, як пояснити такі відмінності. Для того, аби знайти методи лікування постковідного синдрому, науковці закликали своїх колег звертати увагу на сукупність симптомів постковідного синдрому у чоловіків та жінок.

Нагадаємо, раніше повідомлляи список небезпечних постковідних симптомів.

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