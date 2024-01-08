Жінка 35 років жила зі скам'янілим плодом дитини всередині: фото, подробиці

Лікарі виявили 35-річний плід "скам'янілої дитини" в утробі літньої жінки, яка скаржилася на біль у животі.

Про це пише Daily Star.

Під час рентгенівського сканування шлунка 73-річної жінки медики побачили шокувальні фотографії плода, вік якого становив близько семи місяців, а вага – 2 кг.

Експерти заявили, що алжирська жінка носила його протягом 35 років, навіть не усвідомлюючи цього, але, як кажуть, жила нормальним життям.

35-річний плід "скам'янілої дитини" / Фото: reddit

За даними Національної бібліотеки США, рідкісне захворювання, літопедіон виникає, коли плід вмирає під час вагітності і занадто великий, щоб його реабсорбувати в організмі, що призводить до його кальцинування (перетворення на камінь), щоб захистити матір від мертвих тканин, що спричиняють інфекцію.

Доктор Кім Гарчі з медичного центру університетської лікарні в Клівленді, США, каже, що кальцифікація тканин захищає матір від інфекції, але це також означає, що плід може залишатися непоміченим протягом десятиліть.

"У більшості випадків люди знаходять їх, і іноді навіть після того, як їх знайшли, вони нічого не роблять, тому що вони абсолютно безсимптомні", - сказав доктор Гарчі ABC News.

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Згідно зі статтею 1996 року, опублікованою в Журналі Королівського медичного товариства, було зареєстровано лише 290 випадків літопедіона, найраніший з яких був зареєстрований 1582 року.ї

Розтин 68-річної француженки мадам Коломби Шатрі показав, що вона виношувала кам'яну дитину, а її живіт був "набряклим, твердим і болів" протягом усього її життя. Вона носила її 28 років.

2009 року 92-річній китаянці Хуан Іцзюнь видалили кам'яну дитину, яку вона виношувала понад півстоліття. А 2013-го у літньої колумбійки знайшли 40-річне кам'яне немовля.

Нагадаємо, азійка народила дітей-кавказців через плутанину з ембріонами. Подробиці скандального ЕКЗ.

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