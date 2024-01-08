Жінка 35 років жила зі скам'янілим плодом дитини всередині: фото, подробиці

73-річна жінка скаржилася на біль у животі.
Лікарі виявили 35-річний плід "скам'янілої дитини" в утробі літньої жінки, яка скаржилася на біль у животі.
Про це пише Daily Star.
Під час рентгенівського сканування шлунка 73-річної жінки медики побачили шокувальні фотографії плода, вік якого становив близько семи місяців, а вага – 2 кг.
Експерти заявили, що алжирська жінка носила його протягом 35 років, навіть не усвідомлюючи цього, але, як кажуть, жила нормальним життям.
За даними Національної бібліотеки США, рідкісне захворювання, літопедіон виникає, коли плід вмирає під час вагітності і занадто великий, щоб його реабсорбувати в організмі, що призводить до його кальцинування (перетворення на камінь), щоб захистити матір від мертвих тканин, що спричиняють інфекцію.
Доктор Кім Гарчі з медичного центру університетської лікарні в Клівленді, США, каже, що кальцифікація тканин захищає матір від інфекції, але це також означає, що плід може залишатися непоміченим протягом десятиліть.
"У більшості випадків люди знаходять їх, і іноді навіть після того, як їх знайшли, вони нічого не роблять, тому що вони абсолютно безсимптомні", - сказав доктор Гарчі ABC News.
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