Жінка 40 днів не пила нічого, крім апельсинового соку: як це вплинуло на її здоров'я (фото)

Мешканка австралійського штату Квінсленд протягом 40 днів не пила нічого, крім апельсинового соку, і розповіла, як це вплинуло на її здоров'я.

Про це пише USA Today.

Енн Осборн документує свій досвід фрукторіанства – дієти, яка повністю складається з фруктів.

"Це був чудовий досвід. Я відчула емоційну, фізичну і духовну користь", – похизувалася жінка. Вона сказала, що під час голодування вона змогла піти "всередину", маючи водночас "чудове фізичне здоров'я, більше енергії і прекрасне самопочуття".

Енн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Проте експерти з дієтології не погоджуються з тим, що є переваги. Багато хто засуджує фрукторіанство як таке, що не містить багато ключових поживних речовин і не є стійким у довгостроковій перспективі. І хоча апельсиновий сік має певні переваги для здоров'я, він не є повноцінною їжею і не містить достатньої кількості калорій, щоб протриматися протягом дня, що може становити цілу низку серйозних небезпек для здоров'я.

Осборн не повідомила, скільки апельсинового соку вона споживає щодня, але рекомендована дієтична норма для дорослих становить від 75 до 90 міліграмів, а в одній чашці апельсинового соку міститься близько 124 мг, згідно з базою даних Міністерства сільського господарства США. Медичні експерти кажуть, що вживання 2000 мг або більше на день може призвести до утворення каменів у нирках, діареї та інших проблем зі шлунком.

Але в нормальних кількостях апельсиновий сік дійсно корисний для здоров'я. Ось що експерти з харчування хочуть, щоб ви знали.

Чи корисний апельсиновий сік?

Вищезгаданий вміст вітаміну С, за умови вживання у відповідних дозах, пропонує безліч потенційних переваг, зокрема зменшення симптомів застуди, зміцнення здоров'я серця та вироблення колагену, необхідного білка для побудови сполучної тканини організму, як показують дослідження.

Апельсиновий сік також є "потужним антиоксидантом, який підтримує імунну функцію, а деякі соки збагачені кальцієм і вітаміном D", розповіла USA TODAY дієтологиня Еббі Шарп. Вона також додає, що завдяки "високому вмісту води, електролітів і натуральних цукрів" апельсиновий сік допомагає підтримувати водний баланс організму.

Апельсиновий сік / Фото: Pexels

Чи містить апельсиновий сік багато цукру?

Шарп зазначає, що деякі марки апельсинового соку, які можна знайти в продуктовому магазині, можуть мати високий вміст цукру через його додавання для "покращення смаку". Вони також містять природний цукор з апельсина.

Основна різниця між з'їданням шматочка фрукта і вживанням фруктового соку полягає в тому, що в останньому зазвичай видаляється клітковина фрукта, яка допомагає сповільнити реакцію організму на рівень цукру в крові, зазначає Шарп. Це не робить людину кращою чи гіршою, але експерти зазначають, що для тих, кому лікар сказав стежити за рівнем цукру в крові, поєднання неволокнистого фруктового соку з більш збалансованою їжею, що містить клітковину, білки та/або жири, може допомогти краще регулювати рівень цукру в крові та забезпечити вищу якість харчування.

Апельсини / Фото: Pexels

"Усі соки, зазвичай, позбавлені корисних волокон, які допомагають сповільнити всмоктування цукру і знизити глікемічний індекс, – каже Шарп. – Тому апельсиновий сік, навіть якщо він не підсолоджений, може спричинити стрибки цукру в крові".

Апельсиновий сік також кислий. Шарп попереджає, що люди з кислотним рефлюксом, гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) і чутливістю зубів можуть відчувати загострення симптомів після вживання апельсинового соку через його кислотність.

Який сік найкорисніший для здоров'я?

Якщо ви прагнете максимізувати користь для здоров'я та мінімізувати шкоду, Шарп рекомендує вживати соки на основі овочів, а також соки або смузі, в яких волокна фруктів залишаються цілими, наприклад, апельсиновий сік з м'якоттю.

Але експерти з харчування хочуть нагадати людям, що не існує універсального підходу до здорового харчування.

"Найздоровіша їжа в будь-якій категорії буде залежати від вас, вашого бюджету, вашої культури, ваших цілей щодо здоров'я і багато чого іншого, – розповіла раніше дієтологиня Міранда Галаті. – Чудово робити вибір на користь більш поживних продуктів, коли це можливо, але вибір більш обробленого або зручного варіанту теж не завжди є поганим. Як зареєстрована дієтологиня, яка хоче, щоб ви побудували здоровий спосіб життя, який триватиме довго, я б рекомендувала відмовитися від ідеї, що існує найздоровіша версія чогось".

Нагадаємо, названо кашу, яка знижує тиск і рівень цукру в крові. Лікарі рекомендують обов'язково їсти цю кашу із цільного зерна, щоб ефективніше контролювати рівень цукру в крові.

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