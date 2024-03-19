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Жінка дізналася про рак завдяки селфі під час подорожі: фото, подробиці

Жінка дізналася про рак завдяки селфі під час подорожі: фото, подробиці

Жінка дізналася про рак завдяки селфі під час подорожі: фото, подробиці

Меган Траутвайн / Фото: Megan Troutwine/Facebook

Це було фото, яке змінило життя.

Американка розповіла, як дізналася про пухлину мозку та інших видів раку завдяки селфі.

Про це пише nypost.com.

Вісім років тому Меган Траутвайн поїхала до Нью-Йорка, щоб побачити свого двоюрідного брата Тоні Мартінеза, який жив у Гарлемі.

"Ми так весело провели час, просто фотографуючись і оглядаючи пам'ятки", - розповіла 33-річна мешканка Гадсона, штат Флорида. "Коли там живе твоя сім'я, твоє серце по-іншому сприймає ці вулиці".

Вони відвідали Рокфеллерівський центр, і Траутвайн зупинилася, щоб зробити селфі поруч із дзеркальним басейном і фонтанами на Шостій авеню.

"Я подивилася на фотографію і помітила, що моя повіка опустилася", - пригадала вона. "Я подумала, що це дивно, і, повернувшись додому, розповіла про це своєму невропатологу".

Меган звернула увагу на це селфі / Фото: Megan Troutwine/Facebook / ©
Меган звернула увагу на це селфі / Фото: Megan Troutwine/Facebook

Лікар призначив МРТ, і коли вона поверталася додому після сканування, їй зателефонували: у її мозку виявили доброякісну пухлину, яка агресивно росла.

"Я дізналася, що у мене менінгіома, яка є найпоширенішою формою раку мозку", - пояснила Меган. "Цей діагноз дуже важкий".

Траутвайн негайно розпочала лікування в онкологічному центрі Моффітта в Тампі. Спочатку була проведена операція з видалення пухлини. Потім подальша процедура виявила наявність ще однієї первинної пухлини головного мозку – гліоми.

Лікарі повідомили жінку, яка зараз працює координаторкою відділу охорони здоров'я в Моффіті, що пухлина продовжуватиме повільно рости, і що вона, ймовірно, потребуватиме довічного спостереження за станом здоров'я.

Крім того, лікарі також виявили у неї мутацію гена PTEN, що підвищує ризик розвитку інших видів раку.

Меган Траутвайн / Фото: Megan Troutwine/Facebook / ©
Меган Траутвайн / Фото: Megan Troutwine/Facebook

Починаючи від 2017 року, коли їй зробили краніотомію, у Траутвайн діагностували і лікували рак молочної залози і рак матки.

За словами жінки, під час важкого лікування їй пощастило зустріти "найщиріших людей", яких вона коли-небудь знала.

"Рак не був моїм першим вибором, але я б ні на що не проміняла те, де я є, і те, через що я пройшла", - сказала вона.

Вона додала, що завдяки своїй роботі вона може допомагати" людям у найскладніші моменти їхнього життя.

Меган Траутвайн / Фото: Megan Troutwine/Facebook / ©
Меган Траутвайн / Фото: Megan Troutwine/Facebook

Студентка церковного служіння розповіла, що планує отримати другу вищу освіту – в галузі охорони здоров'я.

"Я маю серце для людей і намагаюся допомагати їм усіма можливими способами", - сказала Траутвайн.

Під час свого першого візиту до Нью-Йорка Траутвайн втратила двоюрідного брата, який захворів на рак підшлункової залози. Вона повернулася до міста лише одного разу - "щоб віддати шану спогадам, які вони розділили".

Нагадаємо, трирічна дівчинка з рідкісним захворюванням не може припинити їсти стіни, диван і скло. Також мама заскочила дитину за поїданням наповнювачів іграшок і рослин.

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