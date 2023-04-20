Жінка ігнорувала симптоми, які вважала хворобою серця, поки ледь не втрапила в ДТП: чим це виявилось

За допомогою Google 36-річна жінка "діагностувала" у себе смертельну хворобу серця, однак це була зовсім не вона.

Жінка їхала із сином до його улюбленого парку, коли знову відчула такі симптоми: пронизливий біль просто під серцем, такий гострий, що вона мало не злетіла з дороги. Жінка тиснула на груди однією рукою, а іншою стискала кермо, намагаючись безпечно дістатися до парку, щоб перевести подих.

Про це повідомляє Insider.

Це стало для жінки надто знайомим відчуттям, і вона знала, що запаморочення та серцебиття не могли залишитися позаду. Їй вдалося випустити свого сина з автокрісла, щоб він погрався, а сама жінка знайшла тихе місце, щоб посидіти й почекати, поки це відчуття мине.

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Ці симптоми були досить нерегулярними протягом попередніх місяців, тому жінка вирішила здебільшого їх ігнорувати, але той момент у машині з її сином став останньою краплею. Пережити це, перебуваючи на водійському сидінні, було жахливо і підштовхнуло жінку записатися на прийом до лікаря первинної медичної допомоги. Це також підштовхнуло її поставити собі запитання, яких вона уникала: чи щось не так з її серцем? З її мозком? Вона вмирає?

Жінка була впевнена, що помре від серцевого нападу

Жінка проводила дні, шукаючи у Google свої симптоми: біль у грудях, біль у лівій руці, нерегулярне серцебиття та задишку. Іноді деякі з цих симптомів тривають годинами; в інші рази вони з’являлися і швидко минали.

Жінка самостійно діагностувала у себе смертельну хворобу серця і просто чекала, поки лікар це підтвердить. Щобільше вона нишпорила у Google, то сильніше боліли груди і важче було дихати. Жінка була впевнена, що потребує лікування, щоб не померти від серцевого нападу у 36 років.

Коли нарешті настав день прийому, лікарка теж була серйозно стурбована симптомами жінки, тож провела кілька тестів і поставила уточнювальні запитання. Медикиня поцікавилася в пацієнтки, коли з’явилися симптоми (іноді під час водіння, але часто випадково), і чи вони покращилися або ж погіршилися під час фізичної активності (вони покращилися).

Потім лікарка почала розпитувати про жінчине життя. Вона запитала, чи відчувала пацієнтка стрес (так, бо була мамою, що працює, на другому році пандемії), чи якісь нещодавні життєві зміни викликали у її житті більше стресу (коротше кажучи: так, багато), і чи робила вона щось, щоб керувати своїм стресом (ні).

Діагноз шокував жінку – їй сказали, що це тривожність

Лікарка відклала планшет, і пацієнтка приготувалася до свого довгоочікуваного діагнозу. Але те, що сказаламедикиня, жінку шокувало: серце у чудовому стані і тіло здорове. "Те, що ви відчуваєте, ймовірно, тривожність", – сказала лікарка, додавши, що це був діагноз, який вона ставить дедалі частіше і частіше відпочатку пандемії.

Спочатку жінка була здивована. З дитинства її описували як нервову, сором’язливу перед незнайомцями, вона уникала ситуацій, які викликали у неї дискомфорт. У початковій школі та коледжі дівчинка докладала чимало зусиль, щоб не говорити на уроці. Іноді вона так нервувала, що у неї болів живіт і вона відчувала нервове виснаження. Незважаючи на це, жінка ніколи не вважала себе людиною з тривожністю з великої букви.

Лікарка виписала пацієнтці рецепт ліки і сказала прийняти половину таблетки, коли наступного разу з’являться симптоми. А потім жінці треба було оцінити, як вона почувається.

Жінка навчилася поратися зі своєю тривожністю – ось кілька порад

Кілька тижнів потому новий терапевт запропонував жінці трохи більше подумати та розібратися, чому вона почувається саме так. Вона відчувала загальну тривожність, приправлену випадковими нападами паніки, і першим кроком до одужання було розуміння того, з чим вона має справу.

Виключення медичних проблем є важливим першим кроком, але уникайте "лікаря Google"

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Коли ви відчуваєте фізичні симптоми, які, як ви підозрюєте, можуть бути спричинені тривожністю, варто якнайшвидше записатися на прийом до свого лікаря первинної медичної допомоги, щоб виключити інші проблеми.

"Почніть із медичної сторони справи. Завжди добре проходити щорічне обстеження. Це просто хороша профілактика", – сказала гендиректорка центрів лікування CBT Light On Anxiety у Чикаго Дебра Кіссен.

Якщо ви отримаєте чистий звіт про своє здоров’я, ваш лікар первинної медичної допомоги може допомогти зв’язатися з відповідним фахівцем, щоб контролювати симптоми тривоги за допомогою ліків, психотерапії або обидвох варіантів.

Якщо можливо, будь-якою ціною уникайте Google. Це може лише посилити вашу тривожність та не врахує такі речі, як ваша особиста історія хвороби та стреси у вашому житті.

"Я маю на увазі, незалежно від того, що ви шукаєте в Google, ви зрештою дізнаєтеся, що у вас інсульт, інфаркт або рак. Не шукайте в Google свої симптоми", – закликала Кіссен.

Тривожність зазвичай проявляється фізично

Тривожність виникає не тільки в голові – її зазвичай відчувають у всьому тілі. Як пояснив психіатр медичного центру MedStar Montgomery Марілу Г. Табланг-Хіменес, усе тому, що наша вегетативна нервова система реагує на тривожність, запускаючи рефлекс боротьби або втечі, який стимулює тіло захищатися, коли є відчуття небезпеки.

"Прикладом цього буде, коли хтось погрожує фізичною розправою. Це викликає вивільнення гормонів стресу (кортизолу, норадреналіну та адреналіну), що призводить до каскаду фізіологічних реакцій, таких як серцебиття, збільшення частоти дихання та витрат енергії", – розповів психіатр.

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Типовими фізичними симптомами тривожності є біль у грудях, серцебиття, задишка, пітливість, тремтіння та біль у животі. Іншими поширеними симптомами є запаморочення, нудота та блювота.

Створіть особистий план боротьби зі своїми симптомами, але знайте, коли звернутися по допомогу

З часом жінка дізналася, що саме викликає її тривогу, і що допомагає полегшити симптоми. Вона створила персоналізований контрольний список психічного здоров’я, який включає мінімізацію часу перед екраном, прогулянки на вулиці, читання книг, пиття великої кількості води та уникання надлишку кофеїну. Коли жінкапочинає відчувати знайомі болі в грудях, зазвичай це тому, що вона нехтувала своїм контрольним списком.

Табланг-Хіменес запропонував поради щодо боротьби із симптомами тривожності:

навчіться медитативним технікам і спробуйте йогу;

обирайте здорову дієту з високим вмістом поживних речовин і зволожуйте організм;

дотримуйтесь гігієни сну;

робіть щодня фізичні вправи та беріть участь у розважальних заходах;

ведіть активне соціальне життя;

зведіть до мінімуму споживання алкоголю та кофеїну, а також тримайтеся подалі від наркотиків.

Кіссен сказала, що якщо ви все ж відчуваєте прояви фізичних симптомів, то можете поговорити з кимось.

"Якщо ці страхітливі відчуття настільки сильні, що вони займають дедалі більше і більше вашого життя, тоді вам може знадобитися допомога. Іноді самому справді важко впоратися", – розповіла Кіссен.

Нагадаємо у США 13-річній дівчині лікарі неправильно діагностували тривожність після того, як її раптово паралізувало. Однак медики помилилися з діагнозом.

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