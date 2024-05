Жінка із закладеним носом виявила сотні личинок в обох ніздрях – відео

Жінка із закладеним носом була шокована, коли виявила сотні личинок, що жили в її ніздрях.

59-річна жінка скаржилася на закладеність носа і біль, які тривали понад тиждень.

Спочатку вона вважала, що це пов'язано з проблемами з диханням через надлишок пилу в повітрі. Але після носової кровотечі пацієнтка помітила десятки крихітних личинок, що виходили з її носа.

Вона негайно звернулася до лікарні Накорнпінг у провінції Чіангмай, щоб пройти обстеження. Доктор Патемон Таначайхан вивчив рентгенівський знімок пацієнтки і помітив чужорідні тіла в ніздрях жінки.

Перед тим, як видалити гельмінти, медики вставили ендоскоп, в якому було виявлено понад 100 личинок.

Згідно з місцевими повідомленнями, стан жінки значно покращився після процедури.

Якби комахи не були вилучені, вони могли б поширитися на сусідні органи, такі як очі або мозок, що призвело б до інвалідності і навіть смерті.

Стверджується, що жителі північних регіонів країни, таких як Чіангмай, більш схильні до респіраторних захворювань, особливо алергії та риніту.

