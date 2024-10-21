Жінка ледь не померла, бо випила "забагато води": якою була реакція організму (фото)

Вона провела декілька днів у реанімації, і лікарі сказали, що не знають, як вона вижила.

Жінка ледь не померла після того, як випила забагато води, намагаючись "змити" те, що, як вона думала, було застудою.

Про це пише LADbible.

Австралійка Ніна Манро відчула нездужання і випила близько чотирьох літрів води, щоб спробувати позбутися хвороби. Однак поєднання води та ліків, які вона приймала від застуди та грипу, призвело до нападу.

За словами 41-річної жінки, лікарі сказали їй, що не знають, як вона вижила, адже вона провела п'ять днів у відділенні інтенсивної терапії, поки вони намагалися стабілізувати її стан.

Тепер вона п'є лише тоді, коли відчуває спрагу, і каже, що "повільно топила себе і навіть не знала про це".

За шість тижнів до того, як вона потрапила до лікарні, у неї почалися симптоми кашлю та застуди, за цей час вона відвідала п'ять лікарів, які прописали різні ліки. Їй прописали "три дози стероїдів, три дози антибіотиків, назальні спреї та нурофен", описуючи це як "ідеальний шторм для зниження її натрію".

Ніна Манро з чоловіком і донькою / Фото: swns

Мамі також порадили пити багато води, і вона дотримувалася цієї поради, доки "не почала думати, що їй потрібно випити всю цю воду, щоб вивести хворобу з організму".

За кілька днів до 15 червня, коли вона потрапила до лікарні, їй стало зле під час уроку фізкультури, і їй сказали пити воду. Наступного дня у неї потемніло в очах, і їй знову сказали пити більше. Лікарі подумали, що у неї міг бути синдром відміни від приймання стероїдів.

До моменту госпіталізації її нудило вже близько трьох днів. 15 червня вона нічого не їла, але випила чотири літри води.

Вона сказала: "Всі лікарі не знали, як я пережила це, я повільно тонула і навіть не знала про це! Мій чоловік сказав, що я нічого не змогла б зробити без склянки води біля себе. Я вважала себе супер-здоровою людиною. Мене не випускали з лікарні, поки рівень натрію не почав підвищуватися. Я не бачила доньку п'ять днів, і це було дуже важко. Я не хотіла, щоб вона бачила мене в такому стані. Перші декілька днів у відділенні інтенсивної терапії я не могла нічого пити, а коли вийшла з лікарні, я сиділа на дієті з обмеженням в 1,5 літра і, природно, тепер п'ю менше. Вони сказали мені пити лише для втамування спраги. Вони проводили розслідування, поки я була у відділенні інтенсивної терапії протягом п'яти днів".

Ніна Манро з чоловіком / Фото: swns

Під час тестування рівень натрію в її крові становив 100 міліеквівалентів на літр, що значно нижче рекомендованого мінімального рівня в 135. Коли це було виявлено, лікарі сказали їй, що поєднання надмірного вживання води, ліків, які вона приймала, та мікоплазмової інфекції поставило її в серйозну небезпеку.

Ніна каже, що час, проведений у відділенні інтенсивної терапії, вона пам'ятає нечітко, але знає, що їй пощастило, що вона вижила. На щастя, вона повністю одужала.

Нагадаємо, вчені визначили, скільки молока треба обов'язково пити дітям щодня. Одна склянка молока забезпечує 30% добової норми кальцію, 25% — вітаміну D, 24% — вітаміну B, 20% — фосфору й 11% — калію.

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