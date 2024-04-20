Жінка ледь не померла, намагаючись вилікувати рак дієтою з Інтернету: що вона вживала

Два з половиною роки 39-річна британка із Гемпшира Ірена Стоянова намагалася вилікувати рак, дотримуючись дієти із соків, сироїдіння, періодичного голодування та чаїв. Таку пораду вона знайшла у популярного блогера в Інтернеті, коли вирішила відмовитися від традиційного лікування.

Про її історію розповідає видання Sky News.

У 39-річної жінки виявили рак у червні 2021 року і тоді лікарі порекомендували їй почати хіміотерапію, але вона почала шукати в Інтернеті альтернативні рішення.

Зрештою вона знайшла обліковий запис у соціальних мережах людини з сотнями тисяч підписників, який стверджував, що тіло може “вилікувати себе” шляхом радикальної зміни способу життя та дієти.

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Стоянова витратила 2000 фунтів стерлінгів на соковижималки та витрачала до трьох годин на день, готуючи соки, які, на її думку, вилікують її. Жінка розповіла, що стала “фанатиком” різноманітних дієт і дотримувалася всіх рекомендацій.

“Я не зупинялася, навіть незважаючи на те, що була настільки слабкою, що не могла спати і у мене були галюцинації. У мене навіть не було сил відкрити двері. Я вже не могла дихати, тому що в мене була рідина в легенях, я втратила близько 20 кілограмів через дієту”, - описувала вона своє самолікування.

У травні минулого року Стоянову забрала швидка до лікарні, лікарі сказали їй, що вона близька до смерті. Вони також попередили її, що вона помре, якщо не отримає лікування від раку. Після 10 днів госпіталізації почалася хіміотерапія.

Жінка зараз почувається набагато краще і розповідає людям, що “побічні ефекти хіміотерапії переносити набагато легше, ніж побічні ефекти лікування, яке вона застосовувала”.

“Чудово вірити в певні речі, чудово, якщо вони підтверджуються наукою, але, будь ласка, не припиняйте лікування, якщо вам це кажуть лікарі. Я мало не втратила життя", - додала вона.

Доктор Клер Ріс, консультант-гематолог у Frimley Health NHS Foundation Trust, сказала: “Це екстремальний сценарій, і насправді в перші 24 години після госпіталізації ми не були впевнені, виживе вона чи ні”.

Нагадаємо, після операції та курсу лікування, який тривав шість років, 62-річна мешканка американського штату Мічиган Деніз Лі остаточно позбулася ракової пухлини в легенях. Звернутися до медиків вона вирішила через рекламу проти куріння, жінка мала нікотинову залежність понад 40 років і викурювала до 2,5 пачки в день.

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