Жінка ледь не померла після того, як розчинила філер у губах – фото

Молоду жінку не можна було впізнати після того, як її обличчя набрякло через гостру реакцію на розсмоктування філера для губ.

Про це пише Metro.

24-річна Шонна Гарріс думала, що помре після того, як її горло закрилося після уколу, зробленого косметологинею. Вона вколола свої перші 0,5 мл філера для губ, коли їй було 18 років, і ще 1 мл у 22 роки. Однак жінка вирішила розсмоктати філер, перш ніж ввести ще 1 мл.

Вона сказала: "Я пішла, щоб мені розчинили філер, і я не думала про це, тому що мені вже кололи філер в минулому, і все було гаразд".

Ускладнення почалися, коли 1 мл, який вона хотіла розчинити, "мігрував".

"Я одразу зрозуміла, що щось не так. Вона дала мені розчинник, і мої губи просто вибухнули. Я запитала косметологиню, чи це нормально, і вона сказала: "Так, губи мають тенденцію набрякати", але це мало ненормальний вигляд. Потім протягом наступних п'яти хвилин у мене почала з'являтися кропив'янка на повіках, яка дуже свербіла і боліла. Потім протягом 10 хвилин моє обличчя роздулося і набрякло. Я не могла бачити очима. Моє обличчя було повністю набряклим, тому косметологиня взяла мою машину і відвезла мене до лікарні. Я мала невпізнанний вигляд", - поділилася вона.

Шонна Гарріс / Фото: Kennedy News and Media

Шонна розповіла, що коли вона їхала в машині до відділення невідкладної допомоги, їй було "важко дихати", і вона думала, що помре.

Жінка пригадала: "Моє тіло було вкрите кропив'янкою. Я відчувала, що моя шкіра горить. Щойно я увійшла, я не могла дихати. Я не могла відповідати на їхні запитання, бо не могла дихати. Всі медсестри хвилювалися. Коли мені вкололи адреналін, він відкрив мої дихальні шляхи, і дихання покращилося. Але моє обличчя було набряклим ще декілька днів після цього. Я дуже хвилювалася і не виходила з дому три дні".

Шонна Гарріс / Фото: Kennedy News and Media

За словами лікарів, реакція Шонни на розчинення філера для губ була спричинена алергічною реакцією на гіалуронідазу. Гіалуронідаза – це розчинний білковий фермент, який часто використовується косметологами для розщеплення гіалуронової кислоти, що міститься в наповнювачах для губ.

Нагадаємо, 15-річній дівчинці із синдромом Рапунцель видалили зі шлунка 3 кг волосся. Вона їла власне волосся, щоб впоратися з тривогою та знущаннями в школі.

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