Категорія
Здоров’я
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Жінка ледь не померла після того, як розчинила філер у губах – фото

Жінка ледь не померла після того, як розчинила філер у губах – фото

Жінка ледь не померла після того, як розчинила філер у губах – фото

Шонна Гарріс / Фото: Kennedy News and Media

Її обличчя стало спотвореним.

Молоду жінку не можна було впізнати після того, як її обличчя набрякло через гостру реакцію на розсмоктування філера для губ.

Про це пише Metro.

24-річна Шонна Гарріс думала, що помре після того, як її горло закрилося після уколу, зробленого косметологинею. Вона вколола свої перші 0,5 мл філера для губ, коли їй було 18 років, і ще 1 мл у 22 роки. Однак жінка вирішила розсмоктати філер, перш ніж ввести ще 1 мл.

Вона сказала: "Я пішла, щоб мені розчинили філер, і я не думала про це, тому що мені вже кололи філер в минулому, і все було гаразд".

Ускладнення почалися, коли 1 мл, який вона хотіла розчинити, "мігрував".

"Я одразу зрозуміла, що щось не так. Вона дала мені розчинник, і мої губи просто вибухнули. Я запитала косметологиню, чи це нормально, і вона сказала: "Так, губи мають тенденцію набрякати", але це мало ненормальний вигляд. Потім протягом наступних п'яти хвилин у мене почала з'являтися кропив'янка на повіках, яка дуже свербіла і боліла. Потім протягом 10 хвилин моє обличчя роздулося і набрякло. Я не могла бачити очима. Моє обличчя було повністю набряклим, тому косметологиня взяла мою машину і відвезла мене до лікарні. Я мала невпізнанний вигляд", - поділилася вона.

Шонна Гарріс / © Kennedy News and Media
Шонна Гарріс / Фото: Kennedy News and Media

Шонна розповіла, що коли вона їхала в машині до відділення невідкладної допомоги, їй було "важко дихати", і вона думала, що помре.

Жінка пригадала: "Моє тіло було вкрите кропив'янкою. Я відчувала, що моя шкіра горить. Щойно я увійшла, я не могла дихати. Я не могла відповідати на їхні запитання, бо не могла дихати. Всі медсестри хвилювалися. Коли мені вкололи адреналін, він відкрив мої дихальні шляхи, і дихання покращилося. Але моє обличчя було набряклим ще декілька днів після цього. Я дуже хвилювалася і не виходила з дому три дні".

Шонна Гарріс / © Kennedy News and Media
Шонна Гарріс / Фото: Kennedy News and Media

За словами лікарів, реакція Шонни на розчинення філера для губ була спричинена алергічною реакцією на гіалуронідазу. Гіалуронідаза – це розчинний білковий фермент, який часто використовується косметологами для розщеплення гіалуронової кислоти, що міститься в наповнювачах для губ.

Нагадаємо, 15-річній дівчинці із синдромом Рапунцель видалили зі шлунка 3 кг волосся. Вона їла власне волосся, щоб впоратися з тривогою та знущаннями в школі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація