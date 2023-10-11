Жінка має алергію на воду, зокрема власний піт та сльози: як вона живе (фото)

Багато людей з хронічною кропив'янкою навчаються уникати поширених причин, які погіршують їхній стан. Але що робити, якщо є алергія на воду?

Це запитання, яке 25-річна Тесса Гансен-Сміт має задавати собі щодня, оскільки у неї виникає кропив'янка після будь-якого контакту з водою, пише nypost.com.

Сьогодні вона підвищує поінформованість про один з найрідкісніших видів алергії, відомий як аквагенна кропив'янка, стан, при якому у людей з'являється алергія після контакту з водою.

Тесса Гансен-Сміт / Фото: Instagram/@livingwaterless

Згідно з нещодавнім звітом, після того, як вона розповіла студентам коледжу Каліфорнійського університету в Девісі про свій діагноз, деякі навмисне хлюпали в неї водою або кидали кубики льоду, бо не вірили їй.

Нещодавно вона зібрала на своєму рахунку GoFundMe понад 10 000 доларів, щоб допомогти сплатити свої шалені медичні рахунки.

Гансен-Сміт була госпіталізована під час пандемії, коли вона настільки зневоднилася, що в частині її товстої кишки тимчасово знизився кровотік, що спричинило стан, званий ішемічним колітом.

"Я завжди зневоднена і схильна до непритомності", — поділилася вона.

Тесса Гансен-Сміт / Фото: Instagram/@livingwaterless

У 8 років Тесса почала помічати висипання на руках, а також порізи на шкірі голови. Її лікарі спочатку подумали, що винні мило та шампуні, але стан зберігався.

Після двох років обстежень у декількох фахівців її мама, лікарка сімейної медицини Карен Гансен-Сміт, спочатку об'єднала всі її симптоми, щоб зрозуміти, що у неї алергія на воду.

Її сім'я зауважила, що кропив'янка була спричинена басейном, а також душем, який вона приймала вдома, а також у готелях у різних містах.

Тесса Гансен-Сміт / Фото: Instagram/@livingwaterless

У міру того, як вона росла, у неї з'явилося більше тригерів та реакцій. У неї почали свербіти очі, з'явилися порізи на язику і кропив'янка в роті.

Не можна пити немолочне молоко

"У мене алергія на всі джерела води - зокрема дощову, водопровідну, дистильовану, океанську, бутильовану і навіть рідини організму, такі як піт, сльози та слина", - пожалілася дівчина.

За її словами, напої з високим вмістом води спричиняють відчуття печіння, тому, як повідомляється, їй найлегше пити молочне молоко, оскільки вміст жирів та білків урівноважує вміст води.

Тесса Гансен-Сміт / Фото: Instagram/@livingwaterless

Вона не може пити немолочне молоко, наприклад мигдальне, вівсяне або будь-яке молоко не тваринного походження. Але якщо в неї немає доступу до молока протягом дня, вона відчуває таку спрагу, що не може утриматися від ковтка води, що може призвести до непритомності від болю.

Дівчина вимушена їсти сухі продукти із мінімальним вмістом води

Вона дотримується сухих продуктів з мінімальним вмістом води, таких як батончики мюслі, крекери, хліб, арахісова олія, картопля, квасоля та молочні супи. Тесса тримається подалі від кавуна, огірків та селери.

Тесса Гансен-Сміт / Фото: Instagram/@livingwaterless

Приблизно раз на тиждень вона їсть фрукти - зазвичай курагу, сушену журавлину або іноді невелику порцію зелених яблук або полуниці.

Вона переносить деякі продукти з високим вмістом води, наприклад полуницю, тому що в них більше цукру.

Потрібно весь час залишатися чистою

"Душ вже сильно вимотує мене, але за останній рік він став непереборною перешкодою для стрибків. Тому стояти в душі понад п'ять хвилин і одночасно намагатися не знепритомніти через гіпервентиляцію, коли на мене потрапляє вода, — це не розслаблюючий досвід догляду за собою, як це може бути для інших", — додала вона.

Вона також сказала: "Повірте, я роблю більш ніж достатньо, щоб бути достатньо чистою, щоб ніхто не помітив — я не приймала нормальний душ уже понад півтора року".

Тесса Гансен-Сміт / Фото: Instagram/@livingwaterless

Також Тесса зводить до мінімуму проблеми із запахом тіла, "голячись і використовуючи дезодорант, де це необхідно".

Але вона обмежує свою діяльність, тому що не може занадто бруднитися або займатися активністю, яка змушує її занадто сильно пітніти, оскільки вона рідко повністю миє все своє тіло.

"Свербіж зазвичай з’являється протягом 20-30 хвилин після впливу води", - додала дівчина. "Діагноз повинен бути підтверджений лікарем, оскільки інші форми фізичних кровотеч можуть бути спричинені впливом води при різних температурах або солоності. Немає ліків, є лише менеджмент та медицина, а також обмеження та уникнення".

Тесса Гансен-Сміт / Фото: Instagram/@livingwaterless

Нагадаємо, нещодавно дівчина, яка має алергію майже на усі продукти харчування, розповіла про своє непросте життя. Майже все може бути для неї смертельним.

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