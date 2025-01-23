Жінка мусить стояти, коли їсть і п'є: що відомо про надзвичайно рідкісний стан (фото)

Британка сподівається, що операція допоможе їй знову почуватися "нормальною".
Жінка з надзвичайно рідкісним захворюванням мусить стояти, коли їсть і п'є. Якщо американка Фенікс Найтінгейл може померти, якщо їстиме часник, то британка Еліз Бейнард повинна уникати вживання їжі сидячи та лежачи, інакше ризикує захлинутися.
Як пише New York Post, у 25-річної Еліз діагностували ахалазію – рідкісне захворювання ковтання, яке вражає стравохід. Цей стан зробив для неї "майже неможливим" нормальне харчування та пиття, і вона відригує їжу або її нудить до 60 разів на день.
Це почалося в січні 2020 року, коли їй раптово стало важко ковтати і вона відчула сильний тиск у грудях. Лікар припустив, що це був кислотний рефлюкс, і виписав їй ліки, але проблеми з горлом продовжували погіршуватися. Їй стало важко ковтати їжу, наприклад, хліб і макарони, а потім навіть рідина почала "відригуватися".
2021 року Еліз направили до гастроентеролога для подальшого обстеження. Протягом багатьох років вона відчувала, що її стан погіршується, поки її нарешті не направили до лікаря в Лондоні, який поставив їй діагноз у листопаді 2024 року.
Еліз все ще має дуже обмежену дієту – в основному споживає каші, розмочені в молоці, і чипси – і в результаті вона схудла на 44 кілограми.
Вона сподівається, що спеціальна операція під назвою пероральна ендоскопічна міотомія (POEM), яка розширює нижній відділ стравоходу, допоможе їй знову нормально харчуватися, але вона стикається з "довгим очікуванням" направлення від свого спеціаліста.
"Ця хвороба вразила мене як грім серед ясного неба. Раніше у мене ніколи не було проблем із ковтанням. У мене бувають хороші і погані дні, але я ніколи не знаю, якими вони будуть. Я не можу сидіти, коли їм, мушу стояти. Одним із побічних ефектів є спазм стравоходу, біль у щелепі, шиї та спині. Це буквально схоже на серцевий напад. Іноді я ридаю на підлозі від болю. Це не смертний вирок, але це не спосіб жити", - прокоментувала вона. "Одного дня мене знудило 63 рази. Тоді це були рідини, які я не могла ковтати. Я прокидалася вночі, щоб попити води, але вона одразу ж виходила назад. Я стрімко втрачала вагу і почала боятися їсти."
Для підтвердження діагнозу ахалазія було проведено манометричний тест, який містив дослідження руху м'язів у горлі. У людей із цим захворюванням м'язи стравоходу не скорочуються належним чином і не допомагають їжі опускатися до шлунку.
Еліз сказала: "У моєму горлі немає жодної активності – воно практично зламане. Вони не знають, чому це сталося. Це може бути генетичне, стрес або вірус. Неможливо точно знати. Добре, що нарешті поставили діагноз".
Медики вважають, що її найкращий шанс знову їсти "нормально" – це пройти пероральну ендоскопічну міотомію. Операція передбачає розсічення м'язів уздовж слизової оболонки нижньої частини стравоходу, що розширює простір для проходження їжі в шлунок. Без неї Еліз боїться, що не зможе знову жити "нормальним" життям.
Нагадаємо, жінка з рідкісним захворюванням виробляє 6,5 л грудного молока на день. Вона пожертвувала понад 10 000 літрів свого надлишкового грудного молока.
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