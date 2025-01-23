Жінка мусить стояти, коли їсть і п'є: що відомо про надзвичайно рідкісний стан (фото)

Жінка з надзвичайно рідкісним захворюванням мусить стояти, коли їсть і п'є. Якщо американка Фенікс Найтінгейл може померти, якщо їстиме часник, то британка Еліз Бейнард повинна уникати вживання їжі сидячи та лежачи, інакше ризикує захлинутися.

Як пише New York Post, у 25-річної Еліз діагностували ахалазію – рідкісне захворювання ковтання, яке вражає стравохід. Цей стан зробив для неї "майже неможливим" нормальне харчування та пиття, і вона відригує їжу або її нудить до 60 разів на день.

Це почалося в січні 2020 року, коли їй раптово стало важко ковтати і вона відчула сильний тиск у грудях. Лікар припустив, що це був кислотний рефлюкс, і виписав їй ліки, але проблеми з горлом продовжували погіршуватися. Їй стало важко ковтати їжу, наприклад, хліб і макарони, а потім навіть рідина почала "відригуватися".

2021 року Еліз направили до гастроентеролога для подальшого обстеження. Протягом багатьох років вона відчувала, що її стан погіршується, поки її нарешті не направили до лікаря в Лондоні, який поставив їй діагноз у листопаді 2024 року.

Еліз все ще має дуже обмежену дієту – в основному споживає каші, розмочені в молоці, і чипси – і в результаті вона схудла на 44 кілограми.

Еліз Бейнард / Фото: SWNS

Вона сподівається, що спеціальна операція під назвою пероральна ендоскопічна міотомія (POEM), яка розширює нижній відділ стравоходу, допоможе їй знову нормально харчуватися, але вона стикається з "довгим очікуванням" направлення від свого спеціаліста.

"Ця хвороба вразила мене як грім серед ясного неба. Раніше у мене ніколи не було проблем із ковтанням. У мене бувають хороші і погані дні, але я ніколи не знаю, якими вони будуть. Я не можу сидіти, коли їм, мушу стояти. Одним із побічних ефектів є спазм стравоходу, біль у щелепі, шиї та спині. Це буквально схоже на серцевий напад. Іноді я ридаю на підлозі від болю. Це не смертний вирок, але це не спосіб жити", - прокоментувала вона. "Одного дня мене знудило 63 рази. Тоді це були рідини, які я не могла ковтати. Я прокидалася вночі, щоб попити води, але вона одразу ж виходила назад. Я стрімко втрачала вагу і почала боятися їсти."

Для підтвердження діагнозу ахалазія було проведено манометричний тест, який містив дослідження руху м'язів у горлі. У людей із цим захворюванням м'язи стравоходу не скорочуються належним чином і не допомагають їжі опускатися до шлунку.

Еліз сказала: "У моєму горлі немає жодної активності – воно практично зламане. Вони не знають, чому це сталося. Це може бути генетичне, стрес або вірус. Неможливо точно знати. Добре, що нарешті поставили діагноз".

Еліз Бейнард / Фото: SWNS

Медики вважають, що її найкращий шанс знову їсти "нормально" – це пройти пероральну ендоскопічну міотомію. Операція передбачає розсічення м'язів уздовж слизової оболонки нижньої частини стравоходу, що розширює простір для проходження їжі в шлунок. Без неї Еліз боїться, що не зможе знову жити "нормальним" життям.

Нагадаємо, жінка з рідкісним захворюванням виробляє 6,5 л грудного молока на день. Вона пожертвувала понад 10 000 літрів свого надлишкового грудного молока.

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