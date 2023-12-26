Жінка одного дня прокинулася без спогадів про останні 30 років свого життя: що з нею сталося

Вона була переконана, що вона підліток з 80-х.

Бабуся із Луїзіани, США, яка пішла до лікарні з головним болем, прокинулася та не змогла згадати останні 30 років свого життя.

Про це пише nypost.com.

Кім Деніколі було 56 років, коли 2018-го вона відчула інтенсивний головний біль та помутніння зору під час відвідування групи з вивчення Біблії.

Коли вона прокинулася у відділенні екстреної допомоги лікарні, Денікола не пам’ятала, що вона була заміжня та мала двох дітей. Також жінка не знала, що комп’ютери існують і що влада країни перейшла із рук в руки декілька разів.

На запитання медсестри, чи знає Кім, який рік, вона відповіла: "Так, 1980". Жінка була переконана, що президент США не Дональд Трамп, а Рональд Рейган, який очолював країну від 1981 до 1989 року.

Кім Денікола / Фото: WAFB

"Телевізори зараз розумні. Телевізор, який я пам’ятаю, був коробкою, яка стояла біля стіни, і нам доводилося встати і перемикати канал", - сказала вона в магазині через два місяці після інциденту.

У Деніколи діагностували широку амнезію, офіційно перехідну глобальну амнезію, але лікарі все ще не можуть визначити точну причину навіть після обширних тестів та сканування.

Через п’ять років після того, як вона перенесла мігрень, яка змінила її життя, до майже 60-річної бабусі все ще не повернулися спогади.

Читайте провідні новини дня:

Лікарі бояться, що вона ніколи не поверне пам’ять.

"Вони сказали мені, що якщо досі цього не сталося, тоді, мабуть, пам’ять не повернеться", - сказала вона.

Денікола прочитала нотатки у своєму щоденнику, намагаючись згадати своє життя, але каже, що це схоже на читання про когось іншого. Жінка відродила своє кохання до чоловіка і спостерігала, як її діти ростуть, завдяки розповідям та фотографіям.

Кім Денікола з чоловіком / Фото: WAFB

Хоча здається, що вона втратила 30 років свого життя, Кім намагається жити якнайкраще з кожним роком.

"Можливо, я втратила свої спогади, але вгадайте, що? Ми можемо зробити нові", - сказала вона.

Нагадаємо, нещодавно жінка з двома матками народила двох дітей у різні дні. Малюки з'явилися на світ різними способами.

Читайте також: