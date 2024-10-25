Жінка осліпла, припустившись помилки під час приймання душу: що сталося (фото)

Мама з Техасу осліпла на одне око, припустившись грубої помилки з контактними лінзами.

Про це пише Daily Mail.

Минулого року Рейчел Прохнов, письменниця з Остіна, яка пише про стиль життя, зробила те, що робила незліченну кількість разів: вона прийняла душ, не знявши лінзи.

Те, що почалося з легкого подразнення правого ока, швидко погіршилося. "Через біль пологи відчувалися, як прогулянка в довбаному парку. Це було абсолютно нереально", - пригадала вона.

Протягом двох тижнів Рейчел, яка на той час була на 34 тижні вагітності, повністю осліпла на око. Лікарі сказали їй, що паразит, знайдений у воді, потрапив до її ока, коли вона приймала душ, і зарився в ніжну тканину, пошкодивши її.

Вона завжди ретельно доглядала за своїми очима, від 12 років носила контактні лінзи. Вона завжди виймала їх на ніч, добре очищала і регулярно викидала футляри для контактних лінз, щоб все було стерильним. Але вона ніколи не знала, що приймання душу, гарячої ванни або плавання в контактних лінзах може зробити її вразливою до інфекції.

"Я думала, що все роблю правильно. Але це було не так", - каже вона.

Рейчел Прохнов / Фото: instagram.com/rachelprochnow

Зрештою лікарі поставили їй діагноз "акантамебний кератит". Захворювання спричиняється паразитом акатамебою, одноклітинним організмом, який міститься в озерах, океанах, водопровідній воді, ґрунті та повітрі. Він впливає на рогівку, яка є прозорим, зовнішнім шаром ока. Носіння контактних лінз може створювати мікроскопічні розриви в цьому шарі, через які паразит Acanthamoeba може потрапити всередину. Якщо паразити успішно потрапляють у рогівку, вони можуть розмножуватися і поширюватися, спричиняючи біль в очах, почервоніння, нечіткість зору, світлочутливість і сльозотечу. Зрештою, це може призвести до сліпоти. Якщо лікарі виявляють захворювання на ранній стадії, його можна легко вилікувати за допомогою очних крапель. Приблизно у 40 відсотках випадків лікарям доводиться робити операцію – вишкрібати зовнішню частину ока, щоб видалити паразитів, а згодом відновити ділянку ока за допомогою пересадження. Саме це довелося пережити Прохнов.

Рейчел Прохнов / Фото: instagram.com/rachelprochnow

Після того, як п'ятеро різних лікарів поставили їй неправильний діагноз, вона проконсультувалася з фахівцями і зробила вишкрібання рогівки. Потім вона почала суворий курс очних крапель, які потрібно було закапувати кожні 30 хвилин протягом трьох місяців, за допомогою батьків і чоловіка Кемерона.

Їй також давали сильні препарати, подібні до тих, що використовуються для лікування раку, і вона повинна була регулярно здавати аналізи крові, щоб переконатися, що ліки не призведуть до відмови печінки.

"Якби мої батьки і Кемерон не були повністю віддані тому, щоб допомогти мені пройти через це, я б, без сумніву, не витримала", - сказала вона.

Рейчел Прохнов / Фото: instagram.com/rachelprochnow

Через рік і 82 візити до лікарів після встановлення діагнозу Рейчел перенесла операцію із заміни рогівки ока на рогівку від померлого донора. Операція минула успішно.

Якщо раніше вона могла бачити лише світло і рухи рук, то тепер вона може бачити і читати великі літери на таблиці зору. Її зір ще далекий від ідеального, але вона може коригувати його за допомогою окулярів.

Рейчел Прохнов / Фото: instagram.com/rachelprochnow

Зараз вона зосереджена на підвищенні обізнаності про свій стан і вихованні однорічного Лахлана, який народився в липні 2023 року.

Серед порад, які допоможуть зменшити ймовірність зараження цією інфекцією – знімати лінзи перед душем, уникати плавання в них, ніколи не мити лінзи водою з-під крана і не чистити футляр для них, а також не носити лінзи довше, ніж це необхідно.

Рейчел Прохнов / Фото: instagram.com/rachelprochnow

Нагадаємо, у чоловіка зменшується половина обличчя через рідкісне захворювання. Він показав, який має вигляд, та поділився "найважчим" у боротьбі з хворобою.

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