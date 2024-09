Жінка перенесла 70 операцій після того, як незнайомець вилив їй в обличчя кислоту – фото до і після

Волонтерці довелося зробити 70 операцій після того, як незнайомець, що проїжджав повз неї на скутері, вилив їй в обличчя кислоту.

Про це вона розповіла Need To Know.

Кеті Ґі з Лондона мала здійснити подорож усього свого життя, працюючи волонтеркою у школі на Занзібарі, Східна Африка. Але досвід закінчився катастрофою.

29-річна дівчина їхала на вечерю, коли невідомий зупинився біля неї, кинув їдку рідину, а потім поїхав геть. В агонії Кеті перейшла в "бойовий режим" і побігла до найближчої ванної кімнати, щоб облити обличчя водою, водночас кричачи про допомогу. Її терміново доправили до місцевої лікарні, а наступного дня відправили до Лондона для подальшого лікування в лікарні Челсі і Вестмінстер.

"Я просто йшла на вечерю, коли до мене під'їхали двоє хлопців", - пригадала Кеті з північно-західного Лондона в інтерв'ю. "Вони зупинилися на секунду, перш ніж щось сталося. Я подумала, що це, мабуть, гаряча кава. Я знала, що це не вода, тому що вона мала різкий запах. Це було найбільш раціональне рішення, яке я коли-небудь ухвалювала. Я знала, що є ресторан з душем, тож побігла просто туди. Я була налаштована на боротьбу. Я знала, що це була кислота, тому що моє обличчя позеленіло, а одяг розплавився. Я кричала про допомогу, але спочатку ніхто не допомагав, але підійшла пара і принесла мені води в пляшках. Я не можу описати біль. Це було гірше, ніж будь-хто міг собі уявити".

Кеті Ґі / Фото: Jam Press

У місцевій лікарні Кеті дали фізіологічний розчин, але він закінчився, а проточної води не було. Тоді вона пішла до сусіднього готелю і стояла під душем у басейні.

Кеті розповіла: "Жінка, яка прийшла мені допомогти, тримала рушники навколо мене, тому що я була практично гола після того, як мій одяг розтанув. Мої батьки якось домовилися, щоб мене відправили додому медичним рейсом. Весь цей час мені не давали жодного знеболювального. Я мучилася, це було схоже на те, коли ти опускаєш руку в окріп, а вона на секунду стає холодною".

Кеті Ґі / Фото: Jam Press

Кеті провела більш ніж два місяці у лондонській лікарні, перенісши 70 операцій, зокрема пересадження шкіри та ампутацію вуха.

Кеті Ґі / Фото: Jam Press

У неї було 35% опіків на обличчі, руці, животі та нозі. Їй пересадили донорську шкіру і зробили переливання крові.

Кеті Ґі / Фото: Jam Press

Лікарі також наростили їй нове вухо, використовуючи хрящі з ребер.

Кеті Ґі / Фото: Jam Press

Кеті розповіла: "Я отримала інфекцію крові від кислоти, і мені робили операції через день. Щойно я виписувалася з лікарні, мені доводилося повертатися на нові операції і залишатися там тижнями. З часом ставало дедалі гірше. Коли я вперше побачила себе, я злякалася. Я не була схожа на себе. Коли мені робили операції, у мене були шрами, такі червоні та стиснуті. Я була на найнижчому рівні".

Кеті Ґі / Фото: Jam Press

Кеті знадобилося п'ять років, щоб повністю одужати.

Вона вирішила, що життя занадто коротке, щоб перейматися тим, що думають інші люди, і скористалася підтримкою друзів і сім'ї, щоб відновити свою впевненість: "Я старанно працювала на своїй роботі, що додало мені впевненості, бо дало мені нову мету. Мої друзі та сім'я підтримували мене, і я зрозуміла, що життя надто коротке. Я відписуюсь від усіх, хто змушує мене почуватися погано, тому що соціальні мережі – це жорстоке місце".

Кеті Ґі / Фото: Jam Press

Тепер у неї залишилися шрами. Жінка каже, що її зовнішність зробила її "більш прискіпливою" до партнерів – вона не буде зустрічатися з тими, хто судить про людей за їхньою зовнішністю.

Рік тому вона знайшла кохання з 29-річним Майклом. Вона сказала: "Було важко вийти на вулицю, щоб зустріти когось. Я не хочу бути з тим, хто судить людей за їхньою зовнішністю. Мій партнер дуже підтримує мене, розуміє і є добрим".

Кеті з коханим / Фото: Jam Press

Чоловіки, які напали на Кеті, не були спіймані.

Інцидент стався ще 2013 року, але зараз вона ділиться своєю історією, щоб запевнити жертв нападів з кислотою, що вони можуть повернути собі впевненість у собі.

Кеті додала: "Я почуваюся більш впевнено, але кожного дня мені нагадують про це. У мене всюди шрами, і іноді я дивлюся в дзеркало і бачу ту людину, яка була червоною і зі шрамами. Я щаслива, що я жива і здорова. Якщо хтось ще проходить через це, він повинен задокументувати своє одужання, щоб побачити, як далеко він просунувся, коли у нього буде невдалий день. Кожен, хто має якісь фізичні відмінності, повинен бути позитивним, і всі інші повинні бути позитивними щодо нього. Соціальні мережі – це таке важке місце, я хочу, щоб люди почувалися впевнено у власній шкірі. Вони повинні оточувати себе хорошими людьми, які їх підтримують".

