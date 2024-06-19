Жінка перенесла жахливу операцію, а потім виявилося, що їй поставили неправильний діагноз

Мама перенесла гістеректомію, операцію з видалення матки, щоб побороти багаторічну інфекцію сечовивідних шляхів, але, прокинувшись після хірургічного втручання, вона зрозуміла, що її симптоми не змінилися.

Про це пише news.com.au.

Саллі Муралі роками боролася з хронічною інфекцією сечовивідних шляхів, яка технічно не визнається в Австралії.

"Це повністю захопило моє життя, мені було важко навіть функціонувати", - розповіла Муралі The Project. "Ці симптоми і цей біль, про які ніхто не міг сказати, що це було, були як тривожний дзвіночок, який постійно лунав перед твоїм обличчям".

Попри надзвичайний дискомфорт Муралі, лікарям було важко сприймати її серйозно. "Ви маєте справу з симптомами, які самі по собі виснажують, і ви маєте справу з системою, яка не може дати вам жодної відповіді, здається, не зацікавлена, відкидає ваші симптоми, і перше, що вони хочуть вам сказати, це те, що у вас тривога або ви трохи істерична", - сказала вона.

Урологиня лікувала Саллі від гіперактивного сечового міхура. Курс лікування містив дві ін'єкції ботоксу безпосередньо в сечовий міхур. "Вона перепробувала всі можливі ліки. Вони поставили електростимулятор у щиколотку. Ніщо з цього не допомогло", - каже вона.

Саллі Муралі / Фото: Channel 10

Лікар Муралі нарешті поставив їй діагноз ендометріоз і записав її на гістеректомію. "Я прокинулася після цієї операції і цей дуже специфічний біль все ще був там, - пригадала жінка. "Це була найгірша частина мого життя, тому що я буквально відчувала, що у мене закінчилися медичні можливості. У той момент я розмірковувала над тим, який вигляд матиме решта мого життя і чи зможу я продовжувати жити так, як жила раніше".

Але австралійка відмовилася здаватися і знайшла в Інтернеті групу підтримки з жінками, які мали схожі симптоми. Їй порадили звернутися до британського лікаря. Саллі поїхала до Великої Британії, де їй призначили тривале лікування високими дозами антибіотиків. Її сімейний лікар продовжив лікування за порадою з Великої Британії, і зараз її симптоми значно покращилися.

Якщо інфекція не буде повністю вилікувана за допомогою курсу антибіотиків, вона може закріпитися в сечовому міхурі, спричиняючи довгострокові проблеми.

Нагадаємо, важкий психоз змусив жінку думати, що вона вагітна принцеса вікінгів. Вона поділилася історією своєї хвороби.

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