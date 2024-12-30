Жінка після інсульту прокинулася з італійським акцентом, хоча ніколи не відвідувала цю країну

Жінка розповіла, на що схоже її життя після того, як вона почала говорити з "італійським акцентом" після перенесеного інсульту, кажучи, що це ніби хтось "видає" її за себе.

Про це пише LADbible.

58-річна пенсіонерка Алтія Брайден живе в Лондоні зі своїм чоловіком і постійним доглядальником 63-річним Вінстоном. Після інсульту, який стався 4 травня 2024 року, вона протягом трьох місяців не могла говорити і відчувати верхню праву частину тіла через защемлення сонної артерії в шиї, що, як вважають, і стало причиною інсульту.

Коли у серпні вона знову змогла говорити, вона була приголомшена тим, що її слова звучали з італійським акцентом, хоча вона ніколи не відвідувала цю країну. Алтія зізналася, що її новий акцент навіть призвів до того, що вона почала вживати італійські слова під час розмови і перейняла манеру поведінки. Серед нових слів, які вона використовувала, були "mamma mia", "bambino" і "si".

У розмові з PA Real Life жінка розповіла про момент, коли вона зрозуміла, що її акцент змінився: "Зовсім несподівано для себе я почала розмовляти. Медсестра була такою ж шокованою, як і я! Пам'ятаю, я подумала: "Хто це говорить?". По-перше, я не могла повірити, що це я говорю, але я також не впізнала свій голос. Медсестра кинулася скликати колег до мого ліжка. Ніхто не міг повірити, що я розмовляю через стільки часу. Але чим більше я говорила, тим більше ми всі розгублювалися".

Після того, як минули дні, а акцент залишився, вона відчула, що "не контролює" свій голос.

Алтія додала: "Лікарі та медсестри вважали мене медичним дивом – жоден із медсестер, лікарів, терапевтів чи хірургів за всю свою кар'єру не стикався з синдромом іншомовного акценту! Тоді я зрозуміла, наскільки рідкісним є цей стан. Хотілося б, щоб про нього знало більше людей. Раніше я не звучала як королева, але я звучала як британка! Я завжди жила в Лондоні, але вся моя родина з Ямайки".

Після візиту до логопеда вона припустила, що страждає на рідкісний синдром, який розвивається у деяких людей і призводить до того, що вони починають говорити з іншим акцентом. Синдром іноземного акценту NHS описує як такий, що виникає в результаті пошкодження мозку, наприклад, інсульту.

Хоча жінка чекає на офіційний діагноз, вона відчуває, що втратила свою ідентичність.

"Навіть мій сміх не такий, як раніше... Я – це не я, ніби хтось видає себе за мене. Я почуваюся клоуном із перевернутою усмішкою, на виступ якого дивляться люди. Вони сміються, а я все ще маю перевернуту усмішку. Це дуже сумно – все змінилося, навіть мова мого тіла стала іншою. Люди не зустрічають мене справжню, я не знаю, хто я".

У Алтії також діагностували афазію, коли людина має труднощі з мовою або мовленням, згідно з даними Національної служби охорони здоров'я. Вона сказала: "Мій мозок не міг цього зрозуміти – це дуже лякало мене, я відчувала страх і розгубленість".

Нагадаємо, жінка зламала щелепу, надкусивши цукерку з відповідною назвою. Відтепер найближчими тижнями у її раціоні — лише коктейлі та супи.

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