Жінка подряпала ногу на риболовлі і перенесла 55 операцій: тепер вона просить про ампутацію (фото)

Мама двох дітей із Великої Британії втратила половину стегна і перенесла 55 операцій після того, як у невелику подряпину від волосіні потрапила інфекція. Тепер вона благає лікарів взагалі ампутувати їй праву ногу.

Про це пише nypost.com.

"Мені набридло проводити своє життя в лікарні", - поскаржилася 40-річна Мішель Мілтон.

Її випробування розпочалися під час риболовлі 2019 року з її братом Мартіном. Частина нейлонової мотузки в її передній кишені проколола її праве стегно після того, як першого дня вона послизнулася на камінні.

Мішель Мілтон / Фото: SWNS

Нога Мілтон набрякла, і в неї піднялася температура, тому через чотири дні вона звернулася до університетської лікарні Базілдона в Ессексі.

Лікарі намагалися зупинити інфекцію, але вона стала стійкою до антибіотиків, тож їм довелося порізати їй стегно. Після 55 процедур, зокрема пересадження шкіри, промивання рани та видалення тканин, у Мілтон утворилася дірка на внутрішній стороні ноги, і вона каже, що має високу стійкість до антибіотиків.

"Я ніколи не думала, що волосінь може завдати такої великої шкоди", - сказала жінка. "Кожен день наповнений агонією, і я благала їх відрізати мені ногу".

Мішель Мілтон / Фото: SWNS

Вона каже, що медики прописали їй антибіотики під час першого візиту до відділення невідкладної допомоги у серпні 2019 року. Коли рана почала гноїтися, лікарі вирішили зробити рентген ноги. Вона каже, що її відправили додому з антибіотиками.

"Вони й гадки не мали, що відбувається", - сказала Мілтон про свою команду з догляду. "Біль наростав, і інфекція продовжувала поширюватися ногою. Вони просто продовжували мене виписувати та прописувати антибіотики".

Потім у грудні 2019 року медики провели промивання – процедуру очищення відкритої рани. Мілтон сказала, що цей крок залишив її травму відкритою. Протягом наступних чотирьох років їй зробили чотири пересадження шкіри, 30 промивань та 21 хірургічну обробку для видалення пошкоджених тканин.

"Я ледве можу ходити і сидіти", - пожалілася вона. "Від мене нічого не залишиться".

Мішель Мілтон / Фото: SWNS

У жовтні хірурги Базілдона промили рану та встановили насос для відсмоктування гною.

Медики кажуть, що інфекція поширюється вниз правою ногою Мілтон, через що вона не виходить з лікарні.

"Я не знаю, скільки ще я зможу витримати", - сказала Мілтон, мама 17-річної доньки та 20-річного сина. "Я не була мамою вже багато років. Моя матір робить все для моїх дітей".

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Мілтон перебуває в лікарні і чекає на відповідь, чи має тромб у правій нозі.

Крім розчарування вона пропонує ампутувати ногу, щоб продовжити своє життя.

"Здається, нічого не допомагає, жодне лікування не допомагає", - сказала вона. "Я не можу повірити, що проста подряпина залишила мене в такому стані".

Нагадаємо, лікар врятував пасажирку літака за допомогою Apple Watch, який позичив у стюардеси. Вона почала задихатися.

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