Жінка померла після 6 пластичних операцій за один день: що вона зробила

У Китаї жінка померла після шести косметичних операцій протягом 24 годин, що стало приводом для судового позову її сім'ї проти відповідної клініки з вимогою відшкодувати 1,2 мільйона юанів (168 000 доларів США).

Про це повідомляє SCMP.

9 грудня 2020 року жінка на прізвище Лю з сільської місцевості Гуйган, провінція Гуансі, відвідала клініку в Наньніні, де взяла кредит на суму понад 40 000 юанів (5600 доларів США) для фінансування шести косметичних процедур.

У другій половині дня 9 грудня вона зробила операцію з підтяжки подвійних повік і пластику носа, яка тривала п'ять годин. Після цього їй зробили ліпосакцію стегон, а наступного ранку жир ввели в обличчя і груди, що також тривало п'ять годин. Однак 11 грудня, коли Лю виписали, вона раптово знепритомніла в клініці, коли йшла до ліфта.

Попри екстрені зусилля персоналу клініки, її перевезли до Другої народної лікарні Наньнін, де пізніше в другій половині дня її оголосили мертвою. Звіт про розтин показав, що вона померла внаслідок "гострої дихальної недостатності внаслідок тромбоемболії легеневої артерії після ліпосакції".

На той час її доньці було вісім років, а синові – лише чотири.

Сім'я Лю подала позов проти клініки до районного народного суду міста Наньнін, вимагаючи компенсації в розмірі 1,18 мільйона юанів (168 000 доларів США). Її чоловік сказав: "Клініка запропонувала мені 200 000 юанів компенсації. Я сказав, що за смерть людини потрібно заплатити щонайменше мільйон юанів. Навіть якщо ми розділимо відповідальність, це все одно має бути щонайменше 500 000 юанів. Я відмовив їм у приватному врегулюванні і сказав, що ми повинні просто звернутися до суду".

Розслідування показало, що клініка мала необхідні юридичні документи для проведення процедури, а двоє лікарів, які брали участь у процедурі Лю, також мали відповідну ліцензію. Обсяг видаленого жиру відповідав медичним стандартам.

Під час судового розгляду клініка наполягала на тому, що Лю несе відповідальність за розуміння ризиків, пов'язаних з косметичною хірургією, стверджуючи, що сам по собі звіт про розтин не є підставою для звинувачень у недобросовісній практиці.

Однак, попри те, що декілька агентств за дорученням суду звернулися до клініки з проханням надати свої стандарти лікування, вона не виконала їх.

У травні 2021 року суд спочатку постановив, що клініка несе повну відповідальність за смерть Лю, і призначив компенсацію в розмірі понад один мільйон юанів (140 000 доларів США). Однак клініка подала апеляцію, і в серпні минулого року суд переглянув суму компенсації до 590 000 юанів, визнавши лише часткову відповідальність клініки.

"Експертиза дійшла висновку, що клініка не змогла оцінити ризик венозної тромбоемболії, виявивши певні помилки у своїй медичній практиці, які були причинно пов'язані зі смертю пацієнтки", - сказав Лі Шань, суддя Народного суду району Цзяньнань міста Наньнін.

Експертиза показала, що власний фізичний стан Лю міг спричинити її смерть, що призвело до рішення про спільну відповідальність між нею та клінікою.

Нагадаємо, нещодавно в Ірландії після операції зі схуднення раптово померла 26-річна жінка. Трагедія сталась через тромб.

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