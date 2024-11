Жінка понад 10 років вириває волосся на голові: який вона має вигляд (фото)

Жінка, яка понад 10 років вириває власне волосся і голить голову, розповіла про своє життя.

Про це пише Need To Know.

Бетані Стюарт вперше захворіла на трихотиломанію, також відому як трих або ТТМ, після болісної втрати трьох бабусь і дідусів, коли їй було лише 11 років.

Зараз 23-річна дівчина з Глазго почала смикати за нитки для емоційного розвантаження.

Бетані Стюарт / Фото: Jam Press

Хоча останніми роками стан її здоров'я покращився, це, зокрема, позначається на її особистих стосунках.

"Я б не сказала, що все під контролем, але зараз мені легше керувати процесом, коли я голю голову кожні декілька тижнів, щоб не дати волоссю відрости до такої довжини, щоб я могла знову почати його виривати, – розповіла Бетані в інтерв'ю виданню. –Деяких хлопців це відштовхує. Я була на побаченнях, де чоловік просто пішов, і це може бути боляче. Це впливає на мою впевненість у собі, але я вважаю, що це їхня втрата. У мене щойно закінчилися стосунки, які тривали два з половиною роки. Але не через мій стан – його це не турбувало. Я не впевнена, чи зможу коли-небудь осісти і мати дітей. Я навіть не впевнена, що хочу цього".

Бетані Стюарт / Фото: Jam Press

Бетані Стюарт / Фото: Jam Press

Коли Бетані вперше виявила свій стан, вона почувалася "неймовірно збентеженою", і їй знадобився певний час, щоб поставити діагноз.

Вона сказала: "Коли я була молодшою, мені було неймовірно соромно за це, але зараз я просто змирилася з цим. Це почалося, коли мені було 11 років, якраз тоді, коли я пішла до середньої школи, і це було дуже незручно. Стало настільки погано, що з часом у мене з'явилися залисини, і я почала укладати волосся в зачіску, щоб приховати їх. Я пішла до свого сімейного лікаря, коли мені було 14, і знадобився деякий час, щоб поставити правильний діагноз, тому що мій лікар не знав, що це було. Потім я пройшла курс когнітивно-поведінкової терапії, щоб спробувати вилікувати це захворювання, але ліків не існує. Це спричиняється стресом або тривогою. Я просто голю голову, тому що так легше впоратися. Мої колеги на роботі мені дуже допомагають і кажуть, якщо я тягнуся до волосся".

Бетані Стюарт / Фото: Jam Press

Вважається, що на трихотиломанію страждають 2% людей, переважно підлітки, які перебувають у стані стресу. Бетані, яка працює у фінансовій компанії, додає: "Важко отримати доступ до підтримки – є великі черги на лікування. Тож я, мабуть, житиму з цим до кінця свого життя. Я не передбачаю часу, коли у мене його не буде. Мені просто доведеться жити з цим захворюванням".

Бетані Стюарт / Фото: Jam Press

Згідно з інформацією на сайті NHS, трих зазвичай лікується за допомогою типу КПТ, який називається тренуванням з подолання звичок. Це допоможе замінити шкідливу звичку на щось нешкідливе. Лікування зазвичай містить ведення щоденника, в якому ви записуєте, що ви смикаєте за волосся, з'ясовуєте причини, що спонукають вас смикати за волосся, і вчитеся їх уникати, а також замінюєте смикання волосся іншою дією, наприклад, стисканням м'яча для зняття стресу. Антидепресанти зазвичай не призначають для лікування триху.

Нагадаємо, жінка померла з прикріпленою до дивану шкірою, просидівши на ньому шість років. Вона відмовилася вставати після травми.

Читайте також: