Жінка попередила про незвичайний симптом після того, як у її малюка діагностували рак

Мама порадила іншим батькам стежити за підгузками своїх дітей після того, як її син захворів на рак.

Про це пише Metro.

32-річна Стейсі Гарт з Мордена, що на півдні Лондона, та її партнер Бен Мартін нещодавно пережили "найгірший час у своєму житті", зауваживши, що у їхнього 16-місячного сина Джексона в підгузнику була "сеча кольору Coca-Cola".

У той час у малюка також був сильний кашель і свист e грудях, але найбільше його маму турбувала "справді темна сеча", оскільки вона боялася, що це може бути кров.

Стейсі Гарт із дітьми / Фото: Collect/PA Real Life

Начальник Стейсі, лікар загальної практики, порадив їй відвезти його до відділення невідкладної допомоги, щоб перевірити грудну клітку та сечу. Сім'я годинами чекала на відповіді, перш ніж їм поставили страшний діагноз: рак.

Невдовзі з'ясувалося, що Джексон мав пухлину нирки, і йому поставили діагноз пухлина Вільмса, тип раку, який зазвичай вражає дітей віком до п'яти років.

"Я не знала, що таке пухлина Вільмса, але знала, що мені говорили, що це рак", - сказала Стейсі. "Слава богу, його тіло подало нам цей знак із сечею".

Джексон / Фото: Collect/PA Real Life

Протягом першого тижня після встановлення діагнозу лікарі спочатку думали, що рак поширився на легені, але пізніше сканування підтвердило, що це не так.

Відтоді малюкові, якому зараз 19 місяців, довелося пройти п'ять курсів хіміотерапії, а у листопаді йому видалили нирку.

Після цієї операції експерти спромоглися визначити, що рак був на першій стадії.

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"Вони зловили це дуже швидко, і, на щастя, його лімфатичні вузли були чистими. Для нас це був найкращий результат", — каже Стейсі.

За два дні до Різдва лікарі сказали, що малюк повністю одужав. "Це було різдвяне диво", - поділилася мама. "Це була найкраща новина у світі. Таке відчуття, що ми можемо знову дихати. Але це відчуття тривоги ніколи не минає".

Нагадаємо, дівчинка народилася з ультраунікальним станом. Вона єдина у світі.

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