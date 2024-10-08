Жінка приголомшила, як збільшення губ врятувало їй життя: що сталося після філера (фото)

Медсестра виявила у пацієнтки лейкемію після того, як у неї набрякли губи після процедури наповнення філером.

Про це пише Daily Star.

36-річна Едіта Джукайте раніше робила подібні процедури і не мала жодних побічних реакцій. Однак ін'єкція філера в квітні минулого року спричинила миттєвий набряк і сильний синець на губі. Лікар, який робив ін'єкцію, також її колега, порадив їй проконсультуватися з лікарем загальної практики.

Едіта відчувала втрату ваги і через декілька годин після візиту до лікаря, де вона здала аналіз крові, з нею зв'язалися з хірургії. Вони повідомили, що їй потрібно негайно лягти в лікарню, оскільки вони підозрюють, що у неї лейкемія.

Едіта Джукайте

Едіта Джукайте

Подальші аналізи підтвердили, що Едіта страждає на хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ). Вона почала пероральну хіміотерапію і зараз перебуває в ремісії.

Однак їй потрібно буде приймати ліки до кінця життя, щоб запобігти поверненню раку.

Британка прокоментувала: "Небагато людей можуть сказати, що філери для губ врятували їм життя – але я можу! Якби синця не було і мені не порадили звернутися до терапевта через нього, я могла б відкладати візит до лікаря знову і знову, а це могло б означати, що лейкемія прогресувала б і її було б набагато важче вилікувати. Я не мала жодного уявлення про ознаки та симптоми лейкемії – я була щаслива, що трохи схудла, бо збиралася у відпустку, і пила багато енергетичних напоїв, які, можливо, маскували мою втому. Безумовно, необхідно підвищувати загальну обізнаність про лейкемію і про те, на що слід звертати увагу, щоб більше людей могли вчасно отримати діагноз і ефективне лікування, як це було у випадку зі мною".

Едіта Джукайте

Нагадаємо, жінка шокувала жахливою підтяжкою сідниць гіалуроновою кислотою. Через шість днів після процедури вона була на межі смерті.

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