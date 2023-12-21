Жінка розповіла, що сталося із її тілом під час 18-денного голодування – фото

Жінка, яка дотримувалася жорсткої рідкої дієти понад два тижні, розповіла, що саме сталося з її тілом, оскільки експерти застерігають від тривалого часу без їжі.

Про це пише Newsweek.

"Я пила воду і трав'яний чай протягом 18 днів, але щодня стежила за тим, щоб у мене був рівень електролітів", - сказала 34-річна Емма Ван Карлен.

Ван Карлен була захоплена користю тривалого голодування на воді, хоча лікарі категорично не рекомендують його. Медичні працівники попередили, що відмова від їжі протягом тривалого часу може призвести до розладу харчової поведінки чи навіть смерті.

Хоча Ерні Веста, колишній лікар відділення невідкладної допомоги та первинної медико-санітарної допомоги, не є повністю противником водного голодування для схуднення, він не рекомендував би голодування довше 72 годин.

Він заявив, що, на його думку, тривалість понад три дні є "радикальним методом схуднення".

"Ваша внутрішня хімія за цей час зміниться. Замість їжі наше тіло мобілізує енергетичні потреби з білка (ваших м'язів), а також починає використовувати деякі наші жирові запаси для підтримки життя. Оскільки наші основні енергетичні потреби для підтримки життя задовольняються за рахунок цукру в крові, печінка допомагає виробляти новий цукор із мобілізованого білка. Цей процес медичне співтовариство називає "глюконеогенез". В результаті, під час будь-якого голодування ви починаєте використовувати деяку частину м'язів перед переходом в режим голодування. У режимі голодування ваше тіло використовує переважно жир для отримання енергії для підтримки життя і зберігає м'язи (приблизно через 10 днів)", - сказав він.

Як тіло Емми відреагувало на відсутність їжі?

Чотири роки тому Ван Карлен, родом зі Швеції, перед весіллям розпочала періодичне голодування, втративши майже 14 кг за сім місяців.

Вона досягла результатів, голодуючи по 16 годин на день і харчуючись один або два рази на день протягом восьмигодинного інтервалу. Після цього було тривале голодування на воді, яке допомогло їй скинути 8 кг і, за її словами, очистило її шкіру від прищів.

Емма Ван Карлен / Фото: newsweek.com

Тепер двічі на рік Ван Карлен, тренерка з голодування, повністю утримується від їжі протягом трьох-п'яти днів.

"Перші три дні були найважчими, тому що в мене боліла голова і я погано почувалася", — розповіла вона про свій 18-денний досвід 2021 року.

Хоча вона утримувалася від їжі, вона щодня споживала електроліти, зокрема "калій, натрій і магній, які необхідні під час голодування, щоб допомогти запобігти нудоті, головному болю та слабкості".

Ван Карлен пояснила, що початкове почуття нудоти було пов'язане з тим, що її тіло припинило "спалювати їжу як паливо і натомість почало спалювати жир".

"Ми до цього не звикли, тому можемо почуватися трохи не у своїй тарілці. Потім я почала вирівнюватись, і всі побічні ефекти зникли. На 8-й день я відчула себе енергійнішою і менш голодною", — пояснила вона.

Одне дослідження, опубліковане в журналі Nutrition Reviews, що рецензується в червні 2023 року, показало, що "тривале голодування протягом 5–20 днів призводить до значного збільшення кількості циркулюючих кетонів і легкої або помірної втрати ваги на 2–10 відсотків".

Група дослідників з кафедри кінезіології та харчування Університету Іллінойсу в Чикаго вивчила ефективність та безпеку тривалого голодування. Вони виявили, що одна третина втрати ваги припадає на жирову масу, а решта дві третини — на м'язову масу. У документі йдеться про те, що спричиняє занепокоєння той факт, що тривале голодування може прискорити розпад м'язових білків, про що свідчить значна втрата м'язової маси.

Голодування протягом тривалого часу незмінно асоціювалося зі зниженням артеріального тиску. Деякі дослідження також виявили, що високий рівень холестерину, а також високий рівень жирів у крові, які використовуються для отримання енергії, знизилися.

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Ван Карлен пояснила, як вона справлялася з почуттям голоду, здійснюючи щоденні годинні прогулянки, намагаючись відволіктися.

"Голод приходить і йде хвилями; він не лише посилюється з часом. Зазвичай ми відчуваємо голод під час сніданку, обіду та вечері, тому що ми привчили наш організм чекати на їжу в цей час", — сказала вона. "Я просто долала біль від голоду і пила м'ятний чай".

У середині голодування Ван Карлен почала нудьгувати за соціальним аспектом їжі, оскільки їй не вистачало часу на їжу зі своїм партнером. Розум почав "грати з нею жарти" між 11 та 14 днями. Вона продовжувала говорити собі, щоб кинути палити, але не зробила цього. Проте вона визнає, що останні три дні були як злетами, і падіннями. В останній день вона перервала голодування кістковим бульйоном та авокадо і поступово ввела тверду їжу.

Небезпека голодування

Тим часом лікар, який спеціалізується на зловживанні психоактивними речовинами та наркозалежністі, Олалекан Отулана не радить обходитися без їжі так довго, як це робила жінка. Він зазначив, що голодування тривалістю понад 72 години може "потенційно поставити під загрозу безпеку людини і призвести до ускладнень для здоров'я".

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"Протягом тривалого періоду голодування у вас може розвинутись і інший дефіцит поживних речовин, наприклад, цинга", - сказав він.

Його найбільша тривога щодо тривалого голодування — це ризик розвитку схильності до розладів харчової поведінки.

Дієта не для всіх

Хоча Ван Карлен виступає за голодування, вона визнає, що це не для всіх, і закликає людей проконсультуватися з лікарем, перш ніж намагатись це зробити.

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"Піст є безпечним для більшості здорових людей, але якщо у вас є серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як діабет, вам необхідно проконсультуватися з лікарем", — сказала вона. "Якщо ви здорова людина і дотримуєтеся здорового способу життя, дієта безпечна. Ви повинні прислухатися до свого тіла на предмет ознак дистресу, таких як непритомність і блювання. Якщо ви відчуваєте щось із цього, то ви робите це неправильно".

Вона додала: "Голодування можна використовувати як корисний інструмент, який допоможе зменшити запалення в організмі. Це як генеральне прибирання для мого тіла. Раніше у мене були кістозні прищі, але після голодування вони мимоволі минули. Голодування не підходить для людей із розладами харчової поведінки. Важливо, щоб кожен підходив до цього з усвідомленим мисленням".

Нагадаємо, фітнестренерка схудла в талії на 28 см за допомогою методу "3-2-1". Вона розповіла, як це працює.

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