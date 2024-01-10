Жінка виявила приховану пухлину, переглядаючи старі знімки: що вона помітила (фото, подробиці)

Австралійка розповіла, як дізналася про свою хворобу завдяки архівним світлинам.

Про це пише news.com.au.

Озираючись назад на фотографії поїздки Європою з друзями у 21 рік, Шарі Доусон зрозуміла, що щось не так. Вона завжди мала неправильний прикус, але, дивлячись на фотографії, вона виявила, що її усмішка має інакший вигляд.

"Я поступово помічала, що мої верхні та нижні зуби можуть торкатися, тоді як раніше я ніколи не могла цього робити", - сказала Шарі. "Після багатьох років, прикус став досить великим".

Архівне фото / Фото: News.com.au

Шарі звернулася до лікарів щодо своєї щелепи та почала відвідувати фізіотерапевтів та мануальних терапевтів, оскільки у неї почали боліти коліна та набрякати суглоби.

У неї також почалися головні болі, які були пов'язані з болем у щелепі.

"Коли ці речі спливали, я зверталася за цим до іншого медичного фахівця - жодного разу всі шматочки головоломки не були зібрані воєдино", - сказала вона.

Шарі Доусон / Фото: News.com.au

Лише коли її терміново відправили на операцію, вона усвідомила, що відбувалося майже десять років. Шарі напередодні ввечері сиділа біля вогнища з друзями, коли прокинулася з відчуттям, ніби її голова вибухає. Вона звикла до мігрені, тому не одразу стривожилася. Але коли блювота не минула, вона звернулася до лікаря, щоб зробити їй укол, щоб зупинити блювоту.

"Лікар сказав моєму партнеру Крісу, що, якщо у мене не припиниться блювання, мені доведеться піти до лікарні", - сказала вона.

Вона так і зробила, і її вилікували від мігрені, але біль тривав декілька днів, і тому вона повернулася до лікарні. Спочатку їй поставили діагноз менінгіт і озноб, перш ніж МРТ виявило у неї пухлину гіпофіза, яка є пухлиною залози під мозком і над носовими ходами.

З'ясувалося, що в неї рідкісне захворювання під назвою акромегалія, спричинена пухлиною, а це означало, що вона мала підвищений рівень гормону росту. Відомим прикладом цього був борець Андре Велет.

Шарі Доусон / Фото: News.com.au

Шарі почала сліпнути на ліве око, і її терміново відправили до хірургічної лікарні. Вона зітхнула з полегшенням, дізнавшись, що відбувається, але вона також була розчарована тим, що знадобилися роки, щоб зібрати шматочки головоломки воєдино.

Спочатку вважалося, що хірурги видалили все, але Шарі виявила, що в неоперабельній ділянці була залишкова пухлина, тому їй призначили ліки, але це спричинило у неї побічні ефекти, такі як випадіння волосся та сильна нудота.

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"Це досить обмежує, тому що ви знаєте, що мені доводилося звертатися до терапевта кожні чотири тижні, тому я нічого не могла вдіяти, наприклад, вирушити в тривалу відпустку, яка мені подобалася раніше", - сказала вона. "Потім я звернулася до Австралійського гіпофізарного фонду, тому що на цьому етапі шляху мені просто потрібно було поговорити з кимось, у кого було те саме, що й у мене, бо я мала так багато запитань".

На той момент Шарі було лише 29 років. У більшості людей це захворювання діагностується у віці 40 років. Їй відчайдушно хотілося знати, чи зможуть вони з Крісом створити сім'ю. Вона дізналася, що це можливо після розмови з іншими жінками, і хоча це був важкий шлях через повторне виникнення акромегалії, у пари все ще є надія.

"Наразі мої рівні поводяться дивно: вони то потрапляють у діапазон, то виходять за його межі", — сказала вона. "І це дало мені деяку перевагу у спробах завагітніти та народити дитину за допомогою ЕКЗ".

Шарі з коханим / Фото: News.com.au

Шарі, яка зараз є генеральною директоркою Австралійського фонду гіпофіза, сказала, що нічого не знала про акромегалію перед тим, як їй поставили діагноз. Вона знала про гігантизм, який зазвичай зустрічається у дітей, і передбачала, що це генетичне захворювання.

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"Я ніколи не усвідомлювала, що цей стан може розвинутися у людей у пізнішому віці і що це відбувається через пухлину", - сказала вона. "Я завжди думала, що це генетична річ. Я думаю, що це поширена помилка щодо цієї хвороби".

Шарі сказала, що хоче поділитися своєю історією, бо думає про те, як було б добре переглядати Інтернет та знаходити матеріали про пухлини гіпофіза та акромегалії, коли їй не поставили діагноз.

"Я б сказала: "Так, мої ноги виросли, каблучки мені не підходять, я набрала вагу, і мій рот став іншим", - сказала вона. "Якби я могла почути про це чи прочитати про це, то, можливо, мені не довелося б проходити п'ятий етап ЕКЗ, щоб народити дитину. Я просто думаю, що якщо це допоможе одній людині отримати більш ранній діагноз, моя робота тут як би завершена. Я просто хочу розповсюдити інформацію про це".

Нагадаємо, жінка 35 років жила зі скам'янілим плодом дитини всередині. 73-річна пацієнтка скаржилася на біль у животі.

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