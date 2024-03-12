Жінка втратила слух через одну щоденну звичку: що вона робила

Молода китаянка, яка протягом двох років щовечора засинала під музику в навушниках, тепер змушена носити слуховий апарат, щоб компенсувати втрату слуху.

Про це пише Oddity Central.

Ван, молода жінка з провінції Шаньдун, Китай, яка працює секретаркою у місцевій фірмі, нещодавно звернулася до лікарні для обстеження вух після того, як помітила, що має проблеми зі слухом. Часто, коли її керівник говорив з нею пошепки під час нарад, вона погано розуміла його слова і хвилювалася, що це спричинить проблеми на роботі.

Ретельне обстеження показало, що жінка перенесла постійне неврологічне пошкодження слуху в лівому вусі, через яке вона погано чула свого керівника. На запитання, чи зазнала вона якоїсь травми або чи піддавалися її вуха впливу гучних звуків протягом тривалого часу, Ван відповіла, що єдине, про що вона може думати – це щовечірнє прослуховування музики в навушниках.

"Коли я навчалася в коледжі, мені подобалося засинати під музику. Щойно я почала слухати її, я спала в навушниках всю ніч. Це стало звичкою, і я роблю це вже близько двох років", - розповіла жінка своєму лікарю.

Лі Тао, директор відділення отоларингології лікарні, розповів китайській газеті The Paper, що втрата слуху Ван, найімовірніше, була спричинена музикою, яку вона слухала щовечора. Хоча гучність не була надмірною, вуха піддавалися впливу шуму протягом тривалого часу, що зрештою призвело до незворотного пошкодження слуху.

На щастя для Ван, від постійного шуму постраждало лише ліве вухо, і пошкодження було досить легким, щоб компенсувати втрату слухової функції за допомогою слухового апарату.

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