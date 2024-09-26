Жінка втратила всі кінцівки після "звичайної" дії, коли заходила до свого будинку (фото)

Жінка зі США поділилася новинами про своє одужання після того, як втратила всі чотири кінцівки після того, як зробила "звичайну" річ, коли заходила до свого будинку.

Про це повідомляє LADbible.

Коли Марі Трейнер повернулася додому з тропічної відпустки навесні 2019 року, вона й гадки не мала, що її життя зміниться назавжди. Вдома її зустрів щасливий песик, який, без сумніву, був радий знову її бачити. Привітання для мешканки Огайо було настільки звичним, що вона навіть не замислилася про невеликий поріз на руці. Однак дечерез кілька днів її життя зміниться назавжди.

Протягом наступних чотирьох днів Марі почала почуватися дедалі гірше, і її чоловік, 37-річний Метт, згодом відвіз її на обстеження до місцевої лікарні.

"Я погано почувалася і мені ставало все гірше і гірше", - пояснила вона.

Жінка втратила всі кінцівки після контакту з собакою / Фото: Marie Trainer

Після звернення до медиків Марі впала в кому. Лише після цього лікарі змогли зрозуміти, що саме з нею сталося. Подальші обстеження показали, що Марі заразилася рідкісною інфекцією, спричиненою бактеріями під назвою capnocytophaga canimorsus.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань, бактерії капноцитофаги зазвичай містяться в слині собак і котів. Якщо бактерія потрапляє до організму людини, вона може спричинити рідкісну, але потенційно смертельну інфекцію. Бактерії також можуть спричинити серйозні ускладнення, такі як сепсис, серцевий напад, ниркова недостатність, утворення сильних тромбів і гангрена. Лікарі вважають, що бактерії потрапили до організму Марі після того, як її собака лизнув відкриту рану на її руці.

Коли Марі прокинулася через декілька днів на лікарняному ліжку, вона виявила, що обидві її ноги і руки були ампутовані. Бактерії спричинили утворення декількох тромбів у її кінцівках, що згодом призвело до омертвіння рук і ніг.

Жінка втратила всі кінцівки після контакту з собакою / Фото: Marie Trainer

"Процес швидко прогресував, і її руки і ноги почорніли", - розповів доктор Аджай Сет в інтерв'ю Fox News.

Спочатку було вирішено, що Марі доведеться ампутувати повністю чотири кінцівки на тулубі. Однак доктор Сет був сповнений рішучості зберегти якомога більше тканини, щоб дозволити їй користуватися протезами.

Зрештою, Марі ампутували обидві ноги вище колін, але доктор Сет зміг зберегти значну частину її рук – і відтоді вона вже п'ять років проходить шлях відновлення.

"Це було складно", - зізналася вона. "Навчитися ходити було найважче, але я справляюся, я добре справляюся".

Жінка втратила всі кінцівки після контакту з собакою / Фото: Marie Trainer

Відтоді Марі встановили найсучасніший міоелектричний протез, який дозволяє їй знову насолоджуватися такими видами діяльності, як садівництво та малювання.

"Коли я бачу, як вона ходить, я думаю: "Боже мій, це дивовижно", - сказав Метт про одужання своєї дружини. "Ми бачимо світло в кінці тунелю, ми просто коригуємо те, що маємо робити, просто потрібно більше планувати, коли ми хочемо щось зробити.

"Бачити прогрес, якого вона досягла за п'ять років – це як диво, неймовірно, як далеко вона просунулася", - додав доктор Сет.

Нагадаємо, тигр напав на чоловіка, який зупинився помочитися. На щастя, він залишився живим, але отримав серйозні травми.

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