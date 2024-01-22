Жінка, яка 40 років носила сонцезахисний крем лише на обличчі, шокувала виглядом шиї – фото

У Мережі став вірусним знімок 92-річної жінки, який демонструє, як насправді захист від сонця впливає на шкіру.

Про це пише ladbible.com.

Спочатку він був опублікований у журналі Європейської академії дерматології та венерології та показує різницю між обличчям, де жінка застосовувала зволожувальні креми із захистом від ультрафіолету понад 40 років, та її шиєю, де вона цього не робила.

Шкіра на її обличчі має набагато гладкіший і менш пошкоджений вигляд, ніж на шиї.

Жінка 40 років наносила сонцезахисний крем лише на обличчя / Фото: C Posch 2021, CC BY-NC-ND 4.0

Лікар Крістіан Пош пояснив: "Хоча малоймовірно, що ми зможемо (або навіть повинні) прагнути перемогти старіння людини з різних причин, модифікатори старіння все одно зможуть змінити як тривалість здоров'я (час, протягом якого ми живемо без хвороб), так і тривалість життя. Зрештою хто не погодиться на додаткові 20–40 років здоров'я? Такі досягнення будуть реалізовані за рахунок значного зниження захворюваності на вікові захворювання, зокрема профілактику раку. Чому? Тому що існує суттєвий збіг між ознаками раку та ознаками старіння. Таким чином, боротьба з біологічними змінами старіння також сприятиме усуненню передумов онкогенезу".

Користувачі Reddit поділилися здивуванням щодо фотографії та поділилися своїми думками у коментарях.

Замовляю зволожувальний крем із захистом від ультрафіолету

Дружина мого друга – дерматологиня. Її головною порадою було: "Використовуйте зволожувальний крем з SPF, це, по суті, антивіковий крем".

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Завтра я теж нанесу на шию. Дякую

Нагадаємо, шкіра чоловіка назавжди посиніла через один препарат. Він займався самолікуванням.

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