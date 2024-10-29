Жінка, яка перебувала в комі 30 днів, пережила неймовірний момент, що змінив її життя (відео)

Жінка, яка боролася за своє життя в комі протягом 30 днів, пережила неймовірний момент незабаром після пробудження.

Про це пише Daily Mail.

Вікторії Купай зі штату Іллінойс, США, поставили діагноз "вовчак", і у неї була реакція на деякі ліки, які їй давали 2019 року. Вовчак – це невиліковне, довготривале захворювання, яке спричиняє біль у суглобах, висипання на шкірі та втому. Важкі випадки запалення можуть бути небезпечними для життя, спричиняючи серйозні пошкодження серця, легень, мозку або нирок.

У Вікторії стан шкіри та органів почав погіршуватися після того, як 19 серпня 2019 року ліки ввели її в кому.

Вікторія Купай / Фото: TikTok/@justViktoria03

"Я перейшла від того, що не приймала жодних ліків, до того, що приймала більше ліків, ніж моя бабуся. Це була така велика зміна, а мені казали, що це невиліковно", - розповіла вона виданню. "Ніхто в моїй родині не має цього захворювання, тому я не знала, який вигляд матиме моє життя".

У неї діагностували небезпечні для життя шкірні захворювання – синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз, спричинений ліками.

Розповідаючи про день, коли її ввели в кому, Вікторія пояснила: "Мама привезла мене до відділення невідкладної допомоги, і все пішло шкереберть. Мене поклали до опікового відділення інтенсивної терапії. Технічно я не є жертвою опіку, але те, що сталося зі мною, було схоже на те, що я горіла зсередини назовні. Те, що відбувалося на моїй шкірі, відшаровувалося. Те ж саме відбувалося в кишківнику та інших органах".

Вікторія Купай / Фото: TikTok/@justViktoria03

На щастя, через 30 днів вона прокинулася від коми і почула чудову новину. Біля ліжка на неї чекав її хлопець, Нік Бальдо, з діамантовою каблучкою.

"Він запитав мою маму, перш ніж освідчитися, тому що це було одним з моїх побажань ще до того, як я захворіла. Він поважав це бажання", - пригадала Вікторія. "Він вирішив зробити це тоді, тому що я багато разів була на межі життя і смерті. І він сказав, що якщо я не виживу, то принаймні матиму хороші спогади".

Пара чекала три роки, щоб одружитися 19 серпня 2022 року. Це було зроблено для того, щоб Вікторія могла одужати і пережити пандемію Covid-19.

Після народження хлопчика цього року Вікторія сказала, що ніколи не думала, що це можливо. "Хворі на вовчак схильні до викиднів, тож це була вагітність з високим ризиком", - додала вона. "Він любить гратися з книжками, а ще він обожнює стейк і спаржу. Він просто радість життя".

Зараз Вікторія використовує свої соціальні мережі, щоб підвищити обізнаність про цей стан і поділитися своєю історією з іншими.

Нагадаємо, ветеран розплакався, коли грабіжник повернув вкрадену каблучку його покійної нареченої. Він залишив загадкову записку.

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