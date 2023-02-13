Жінка з інфарктом вижила після 53 зупинок серця за добу: лікарі надали подробиці

Пацієнтку привезли до лікарні у тяжкому стані. Через 10 хвилин після огляду їй зробили операцію.

У столиці Казахстану пацієнтка вижила після 53 зупинок серця за добу. Жінці зробили операцію кардіохірурги через інфаркт.

Про це йдеться у Instagram другої Міської багатопрофільної лікарні.

За інформацією фахівців, жінку привезли до лікарніу тяжкому стані через інфаркт міокарда. Через 10 хвилин після огляду їй зробили операцію.

"Кровообіг постійно зупинявся. Протягом доби їй знову і знову "заводили" серце, яке постійно переставало битися. Так, за добу серце зупинялося 53 рази. Довелося підключити ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація), яка виконувала функцію штучного серця і легень", – повідомили лікарі.

Екстракорпоральна мембранна оксигенація – це методика підтримки діяльності серця та легень у людей, в яких функція серця та легень порушена досить тривалий час.

Понад місяць фахівці постійно спостерігали за станом пацієнтки.

"За цей час у жінки відкрилася кровотеча, потім пішла запальна реакція, сепсис та системна поліорганна недостатність. Кілька разів вдавалося повернути її з того світу, не просто поставити на ноги, а й зберегти всі функції організму – навіть досвідчені реаніматологи, які не раз проводили подібні операції, називають це медичним дивом", – розповів завідувач відділення кардіології БІТ Расул Сагнаєв.

Наразі стан пацієнтки стабільний.

Нагадаємо, що у Києві зробили надскладну операцію і дістали з серця бійця осколок снаряда. Лікарям доводиться збирати понівечені кістки і боротися за кінцівки.

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