Жінка залишилася з пошкодженою ниркою після відвідування перукарні: що сталося

Медики попереджають про потенційні побічні ефекти певних процедур для волосся після того, як молода жінка отримала пошкодження нирок після сеансу в салоні.

Про це пише Fox News.

Згідно зі статтею, опублікованою в журналі New England Journal of Medicine цього місяця, 26-річна туніська жінка отримала три гострі травми нирок у період від червня 2020 року до липня 2022-го. У листі, який написали французькі лікарі, йдеться про те, що певні засоби для розгладження та випрямлення волосся спричинили пошкодження нирок.

Коли клієнтка звернулася до лікаря, то страждала від блювоти, лихоманки, діареї та болю в спині.

"Кожен епізод гострого пошкодження нирок збігався з відвідуванням перукарні в тому ж салоні в день, коли з'явилися симптоми", - йдеться в листі журналу. "Пацієнтка повідомляла про відчуття печіння під час кожної процедури, після чого з'являлися виразки на шкірі голови".

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Після обстеження медики виявили, що в крові пацієнтки був підвищений рівень креатиніну в плазмі крові. Креатинін у плазмі – це відпрацьований продукт, який утворюється в м'язах, і коли він потрапляє в кров, то фільтрується нирками.

Коли жінка йшла до салону, перукар наносив їй на волосся крем, який містив 10% гліоксилової кислоти. Саме ця хімічна речовина, на думку дослідників, спричинила пошкодження нирок.

"Ці результати надають докази того, що крем для випрямлення волосся, який містить гліоксилову кислоту, є причиною нефропатії, спричиненої оксалатом кальцію, після описаних тут процедур випрямлення волосся", - стверджується в листі. "Гліоксилова кислота була запатентована і нещодавно впроваджена у засоби для випрямлення волосся як, здавалося б, безпечніша альтернатива препаратам, що містять формальдегід. З огляду на потенційну нефротоксичність гліоксилової кислоти для місцевого застосування, слід уникати продуктів, що містять цю сполуку, і ми б запропонували вилучити їх з ринку".

У статті також зазначається, що 26 пацієнток в Ізраїлі зазнали гострих пошкоджень нирок після процедур випрямлення волосся "бразильським способом".

2022 року дослідження Національного інституту охорони здоров'я (NIH) припустило, що хімічні засоби для випрямлення волосся можуть підвищувати ризик раку матки у жінок. Дослідники вказали на хімічні речовини, що порушують роботу ендокринної системи.

Нагадаємо, жінці ампутували руку після нещасного випадку з феном. Вона втратила кисть і зап'ястя.

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