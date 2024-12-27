Жінка зламала щелепу, надкусивши цукерку з відповідною назвою – фото

Цукерка "Jawbreaker" виправдала свою назву після того, як 19-річна жінка буквально зламала собі щелепу, намагаючись відкусити її.

Про це пише Metro.

Канадійська студентка Джаверія Васім бачила відео, де люди кусають маленькі цукерки, але вона ніколи не бачила, щоб хтось успішно розкушував велику цукерку, тому вирішила спробувати. Це виявилося найгіршим рішенням у її житті, тому що вона встигла надкусити лише зовнішній шар цукерки, як відчула пронизливий біль у нижній щелепі.

Подруга дівчини звернула увагу на те, що один з її зубів відколовся, і коли Джаверія перевірила його сама, вона зрозуміла, що інший зуб хитається, коли до нього доторкнутися. У цей момент 19-річна студентка ледве могла відкрити рот, не закричавши від болю, тому її подруга викликала швидку допомогу. Рентгенівський знімок пізніше показав, що причиною хитання зуба було те, що вона зламала нижню щелепу в двох місцях, намагаючись вчепитися в щелепний фіксатор.

Джаверія Васім / Фото: Kennedy News

Молоду жінку терміново відвезли до лікарні, де їй поставили зламану щелепу на місце, а потім зафіксували металевим дротом, який вставили у верхні та нижні ясна. Їй доведеться жити з дротом протягом шести тижнів, але потім їй доведеться носити брекети, щоб зафіксувати хиткий нижній зуб на місці перелому щелепи, а також передні зуби, які розійшлися.

Джаверія Васім / Фото: Kennedy News

Після інциденту студентка сидить на суцільно рідкій дієті, яка складається з коктейлів і супів, і каже, що постійно думає про те, щоб знову почати їсти тверду їжу. Цей досвід змусив її замислитися над тим, наскільки важливим є рот людини і як нерозумно вона примудрилася його пошкодити.

"Це була така дурниця, люди ламають щелепи в автомобільних аваріях і бійках, а це був такий спосіб зламати щелепу, якого можна було б уникнути", - сказала Джаверія.

Нагадаємо, 21-річний блогер помер після виконання забаганки підписника. Відомо, що саме він зробив.

Читайте також: