Жінка зробила 20 операцій на обличчі через родиму пляму: який вона має вигляд (фото, відео)

Жінка, яка народилася з родимою плямою на обличчі, розповіла, як відчайдушно намагається її позбутися.

Про це пише Daily Star.

28-річна Даніель Ліппл має судинну мальформацію – аномальний розвиток кровоносних судин на нижній частині обличчя, шиї, а також на внутрішній стороні рота і горла.

Від однорічного віку їй робили лазерні операції, щоб освітлити родимку, і на сьогодні вона перенесла близько 20 операцій.

Даніель каже, що батьки виховали її так, що вона ніколи не вважала свою пляму чимось "поганим", але вирішила продовжувати лікування, оскільки ця вада може спричинити кровотечу.

Даніель у дитинстві / Фото: SWNS

Тепер вона відчуває, що це "частина її самої", але її засмучує, коли незнайомі люди кажуть їй, що вона "не повинна її позбутися".

Даніель з Детройта, США, сказала: "Багато людей кажуть мені, що я не повинна її позбуватися. Вони кажуть: "Ти не можеш її приховати, ти така, якою тебе створили". Те, як я ставлюся до свого тіла, відрізняється від того, як ви ставитеся до свого. Іноді я люблю її. Іноді мене це дуже засмучує".

Вчителька малювання зазначила, що їй пощастило, що її не цькували у дитинстві через родимку, але люди витріщалися на неї та ставили запитання їй або її батькам.

Вона додала: "Люди витріщалися. Це було з цікавості. Моїм батькам доводилося говорити: "Ні, це не синяк", "Ні, це не їжа", "Ні, це не висип", "Це родима пляма".

Даніель Ліппл / Фото: SWNS

Батьки ухвалили рішення лікувати родиму пляму Даніель від раннього віку і відвезли її на декілька лазерних операцій, коли вона була дитиною.

Даніель сказала: "Вони зробили це дуже приємним досвідом. Це було схоже на те, що мене закидали крихітними сніжками. Спочатку пече, потім стає холодно, а потім гаряче".

У 13 років Даніель довелося зробити операцію на нижній губі, оскільки вона почала рости через надмірний приплив крові.

Їй зробили склеротерапію – процедуру, під час якої в губу вводять розчин, що перекриває кровопостачання.

"Це була найгірша операція, яку я коли-небудь робила. Вона спричинила опік третього ступеня. Утворився струп, який заживав дуже глибоко. Це було дуже неприємно", - пригадала вона.

Даніель Ліппл / Фото: SWNS

Потім, у 15 років, Даніель зробила дві пластичні операції, які допомогли ще більше зменшити розмір нижньої губи. З часом Даніель стала більш впевненою у своїй зовнішності.

Даніель познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком Заком, 28-річним інженером, в коледжі і сказала, що він чудово відреагував, коли вона вперше показала йому свою родиму пляму.

Даніель приховує пляму макіяжем / Фото: SWNS

П'ять років тому Даніель вирішила продовжити лікування лазером, оскільки її губа могла розростися і кровоносні судини могли кровоточити.

Тепер, поділившись своєю історією в TikTok, Даніель також допомогла "прийняти це" і хоче, щоб люди запитували її про це, а не робили припущень чи заяв.

Вона підсумувала: "Це те, з чим я живу. Я ніколи не вважала себе жертвою. Це частина того, ким я є в глибині душі. Це просто я".

Нагадаємо, жінку з тисячами пухлин на тілі, через які вона не могла дихати, їсти і говорити, прооперували. Вона боялася померти на самоті.

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