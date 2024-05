Жінка зробила трансплантацію калу, використовуючи фекалії брата та коханого: які причини та наслідки

Жінка звернулася до саморобної трансплантації калу, щоб знайти полегшення від виснажливих симптомів синдрому подразненого кишківника.

Будучи студенткою коледжу, Даніелла Кепке почала страждати на розлад травлення, колючі болі від газів, що затримуються, і сильні закрепи.

Коли після п'яти років візитів до лікарів нічого не допомогло, Кепке вирішила спробувати експериментальне лікування, яке називається трансплантація фекальної мікробіоти, коли фекалії здорового донора вводяться до кишківника пацієнта, щоб заселити його "хорошими" мікробами. Вона використовувала свого брата і свого хлопця як донорів та розповіла про це в документальному фільмі Netflix "Hack Your Health: The Secrets of Your Gut".

Хоча деякі симптоми Кепке покращилися, вона сказала, що у неї також з’явилися прищі, як у її брата, а пізніше – депресія, як у її хлопця.

Подібний досвід був зафіксований у документальному фільмі 2023 року "Designer $hit". Чоловік віком близько 30 років із хворобою Крона роками робив саморобні трансплантати калу, використовуючи свою матір як донорку.

Здавалося, вони полегшили його кишкові симптоми, але він відчув симптоми менопаузи, такі як пітливість, припливи та перепади настрою, як у його матері, що переживала клімакс.

Томас Бороді, директор Центру захворювань органів травлення в Сіднеї, Австралія, розповів "Designer $hit", що, можливо, чоловік поглинав гормони з її калу, але цей зв'язок не доведений.

Виключення їжі з її раціону погіршило ситуацію

Кишкові симптоми Кепке, які, на її думку, були результатом дієти з високим вмістом рафінованого цукру і низьким вмістом клітковини, не вкладалися в рамки. Лікарі не знали, що робити, тому виписували антибіотики "як цукерки", каже вона. Протягом останніх п'яти років вона проходила по шість курсів антибіотиків на рік. Але вони не допомагали. Дослідження показали, що антибіотики можуть вбивати хороші бактерії в кишківнику.

Коли їй ставало гірше, Кепке виключала зі свого раціону все більше продуктів, які посилювали її симптоми, і вона сильно схудла. Зараз вона може без дискомфорту з'їсти лише від 10 до 15 продуктів.

"Мені дуже важко згадати, як це було – їсти їжу до того, як вона стала асоціюватися з тривогою, болем і дискомфортом", - сказала вона.

Гвілія Ендерс, лікарка, яка написала книжку про кишківник, розповіла в документальному фільмі: "Якщо ми викреслимо продукти з нашого раціону, ми радикально змінимо наші мікроби. Тому що хто може там жити, якщо їх не годувати?".

Мікробіом кишківника складається з трильйонів мікробів, які живуть у слизовій оболонці товстої кишки. Вони живляться їжею, яку ми їмо, але різна їжа живить різні мікроби.

Пізніше, якщо людина спробує повернути певні продукти до свого раціону, вона може отримати такі симптоми, як здуття живота та біль у шлунку, каже Ендерс. Харчові волокна особливо важливі для здоров'я кишківника, оскільки вони живлять корисні мікроби, але їхнє споживання потрібно збільшувати поступово, зазначила вона.

Оскільки Кепке не може переносити багато поживних продуктів, вона приймає добавки, щоб спробувати отримати поживні речовини, яких потребує її організм, але каже, що почувається обділеною через свою обмежену дієту. Вона каже, що їй потрібно заселити свій кишківник корисними бактеріями, вживаючи різноманітну рослинну їжу, але це призводить до загострення її симптомів.

Кепке звернулася до трансплантації калу, бо не бачила інших варіантів

Процес починається зі змішування калу здорового донора з фізіологічним розчином і введення його в шлунково-кишковий тракт реципієнта за допомогою клізми, пероральних капсул, колоноскопії або верхньої ендоскопії.

Експерти в документальному фільмі застерігають від спроб трансплантації калу в домашніх умовах, оскільки існує ризик перенесення поганих мікробів і сприйнятливості до всіляких захворювань.

"Мікробне співтовариство всередині нашого кишківника може мати дивовижний вплив на різні частини нашого тіла", - сказав Джек Гілберт, мікробний еколог з Університету Сан-Дієго. За його словами, перед клінічними дослідженнями калу проводять скринінг, і все, що може спричинити серйозні проблеми, наприклад, певні патогени, буде виявлено. Коли ви робите це вдома, ви не отримуєте такого скринінгу.

"Щодо трансплантації фекального мікробіому є дійсно переконливі докази, але наука все ще розвивається. Ми все ще працюємо над тим, щоб з'ясувати, чи дійсно це має переваги для більш широких верств населення і чи є вони довготривалими", - сказав Гілберт в інтерв'ю для документального фільму.

У неї з'явилися прищі, як у брата, і депресія, як у її хлопця

Спочатку Кепке виготовляла пігулки для трансплантації калу з донорських випорожнень свого брата. Вона повільно почала набирати вагу, попри те, що не змінювала свою дієту, і вперше за три роки змогла ходити до туалету природним шляхом.

Однак у неї також з'явилися прищі, як і у її брата, який страждав на гормональні акне.

Цілком можливо, що бактерії в калі можуть впливати на запалення в організмі реципієнта, впливаючи на його метаболізм і активізуючи імунну відповідь, розповів Гілберт в інтерв'ю. Це може спричинити зміни в їхній гормональній активності, що може сприяти розвитку бактерій, які можуть спричиняти акне на шкірі.

"Майже всі ми маємо цю бактерію на шкірі, але вона часто перебуває в сплячому стані", - сказав він.

Кепке вирішила змінити донора і протягом декількох місяців використовувала для трансплантації кал свого хлопця, який не мав проблем з фізичним здоров'ям, але страждав на депресію. Після того, як вона змінила донора, її акне зникло, але цього разу вона відчула симптоми депресії.

"З часом я зрозуміла, що моя депресія стала гіршою, ніж будь-коли в моєму житті", - сказала вона. Кепке вважає, що мікроби, які відігравали роль у його депресії, були пересаджені їй.

За її словами, коли Кепке знову повернулася до трансплантації калу брата, депресія минула протягом тижня.

Гілберт розповів, що згідно з його дослідженням, у людей з депресією в кишківнику відсутні певні бактерії. "Можливо, у неї в кишківнику були “антидепресантні” бактерії, але коли вона змінила свій мікробіом на його, її антидепресантні бактерії були знищені", - сказав він.

