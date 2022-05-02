Жовтяниця у новонароджених: чому виникає та скільки триває

Жовтяниця у новонароджених: чому виникає та скільки триває

За словами лікарки Лідії Бабич, є один з видів затяжної жовтяниці - жовтяниця грудного молока. Розбираємося із термінами та перебігом жовтяниці у малюків.

Перш за все треба переконатися що немає ніяких проблем (інфекціі, недобір маси, вроджені вади розвитку жовчних шляхів), пише дитяча лікарка Лідія Бабич, розповідаючи про терміни перебігу жовтяниці у новонароджених.

"Є один з видів затяжної жовтяниці - жовтяниця грудного молока. В молоці матері є речовини, які сприяють більш тривалій жовтяниці.

Це буде вгодоване пухкеньке немовля, яке виглядає здоровим. Але є жовтяниця. Хороша новина: це безпечно", - зазначає лікарка.

Зрідка білірубін буває настільки високим, що потребує фототерапії.

Чи потрібна фототерапія при жовтяниці, визначаємо по графіку

Він є в оновленому клінічному протоколі по неонатальним жовтяницям (див.фото).

"Там ми бачимо що після 120 годин життя цифра білірубіну 350. Якщо білірубін нижче 350 - ФТ не показана", - зазначає Лідія Бабич.

Чи потрібно переводити на суміш?

Це застаріла рекомендація. Це дійсно може припинити жовтяницю, зазначає лікарка.

"Але… Дитина після 3-5 днів годування пляшкою може на груди вже не повернутися. Харчування сумішшю несе багато ризиків для здоров’я дитини (біль в животі, зригування, алергія, неспокійна поведінка, протест при годуванні). Так, є діти які їдять суміш і все Ок - скажете ви. І ці діти дійсно є. Але зараз мова не про це. Ризик втратити ГВ великий", - розповідає лікарка.

Чи існує ризик від невеликої жовтяниці?

Взагалі немає ризику, відповідає лікарка.

Не припиняйте годувати грудьми через жовтяницю.

Також не лікуйте жовтяницю наступним чином:

сорбентами;

"Укрлівом", "Урсофальком";

питтям глюкози;

"Галстенаю", "Хепелем" (за словами лікарки, гомеопатія взагалі нічого не лікує);

сонячним промінням через вікно.

Також МОЗ підготувало інформаційну пам'ятку про те:

як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку;

на що потрібно звернути увагу під час облаштування безпечного місця для притулку.

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