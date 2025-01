Зі шлунка чотирирічної дівчинки із синдромом Рапунцель видалили волосся – фото

У Непалі лікарі були приголомшені, коли виявили гігантську грудку волосся, що застрягла у шлунку чотирирічної дівчинки.

Про це пише Need To Know.

Неназвана дитина була госпіталізована після того, як протягом тижня страждала на біль у животі протягом тижня.

Вона також скаржилася на блювоту, відчуття переповнення після невеликих порцій їжі та поїдання свого волосся.

Рідкісний стан називається синдромом Рапунцель, який виникає, коли хтось їсть волосся, що спричиняє утворення маси в шлунку.

Під час обстеження лікарі виявили тверду грудку розміром 4х4 см, що свідчить про наявність безоарів – мас неперетравленого матеріалу, які можуть застрягти в шлунку. Коли вони поширюються на тонкий кишечник, це офіційно класифікується як синдром Рапунцель – як у цьому випадку.

Батьки пацієнтки повідомили, що вона ковтала волосся протягом двох тижнів до госпіталізації, і волосся на її голові значно порідшало.

У шлунку дівчинки знайшли волосся / Фото: Jam Press

Вони сказали, що у них немає сімейної історії харчових розладів, а харчові звички матері під час вагітності були "нормальними".

Дівчинці зробили гастрохірургічний розріз шлунка, в результаті якого виявили величезний волосяний клубок, про що розповіли в нещодавно опублікованому медичному журналі.

Лікарі Інституту медицини Університету Трібхуван в Катманду описали його як "шлункоподібну масу" з "хвостиком", яка була благополучно видалена.

У шлунку дівчинки знайшли волосся / Фото: Jam Press

Дитина була обстежена на предмет психічних розладів, пов'язаних з волоссям – трихотиломанії та трихофагії, але лікарі повідомляють, що її не привозили на регулярні огляди до психіатра.

Нагадаємо, 24-річна жінка проковтнула кілограм свого волосся. Вона ходила з ним два роки.

Читайте також: