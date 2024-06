Зі шлунка підлітка видалили волосся вагою 3,5 кг

У Перу дівчинка-підліток звернулася до лікарні із болем у животі, де медики виявили у її шлунку грудку волосся вагою 3,5 кг.

17-річну дівчину госпіталізували до відділення невідкладної допомоги із сильним болем у животі та блюванням. Після того, як знеболювальні не допомогли їй, персонал провів різні тести, намагаючись розгадати таємницю.

Вони були приголомшені, коли УЗД виявило у неї в шлунку трихобезоар, що складається з волосся та залишків їжі. Медики призначили їй негайну операцію. За словами офіційних осіб, виснажлива процедура тривала близько чотирьох годин. Але хірургічній бригаді під керівництвом доктора Франка Ірігойєна Мартінеса вдалося видалити масу без ускладнень.

Після стабілізації пацієнтку було виписано з лікарні в Хуліаку. Вона продовжуватиме отримувати домашнє лікування.

Експерти кажуть, що вона може страждати на трихотілломанію (розлад висмикування волосся) та трихофагію, або синдром поїдання волосся. Психічні стани часто пов'язані з тривогою або ОКР.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії 15-річній дівчинці із синдромом Рапунцель видалили зі шлунка 3 кг волосся. Вона їла власне волосся, щоб впоратися з тривогою та знущаннями в школі.

