Зимові свята: Ляшко розповів, хто найбільше потрапляє до лікарень у цей період

Зимові свята: Ляшко розповів, хто найбільше потрапляє до лікарень у цей період

Інколи лікарям дуже важко врятувати життя попечених дітей, які отримали понад 50% опіків шкірного покриву тіла.

Святкові дні для медиків - це завжди підвищена готовність, особливо у період новорічних та різдвяних свят.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відвідав опіковий центр Київської міської клінічної лікарні № 2. Це заклад, у якому лікарі "витягують" пацієнтів з усієї країни навіть при найкритичніших опіках з 70% ураження площі шкіри.

Про це він повідомив у Facebook.

"Чудові спеціалісти, які можуть і хочуть працювати, тому на найближче майбутнє маємо багато планів, як підтримати наших комбустіологів та забезпечити необхідні умови для розвитку цього важливого напрямку. Але про це вже розповім "після свят", - зауважив він.

Лікарі просять всіх бути дуже уважними і обережними, адже у зимові свята до них найбільше потрапляє саме діток із різними опіками, починаючи від малюків і закінчуючи підлітками через небезпечні забавки із піротехнікою. А також багато, на жаль, і так званих "обожнювачів селфі" біля високовольтних проводів.

Понад 12 тисяч дітей в Україні щороку отримують опіки, які займають перше місце серед дитячого травматизму. Близько 90% з них стаються на кухні у дітей віком до п’яти років. Інколи лікарям дуже важко врятувати життя попечених дітей, які отримали понад 50% опіків шкірного покриву тіла. А причиною цієї трагедії є необережність та/або безвідповідальність батьків.

До речі, саме в Опіковому центрі нещодавно рятували життя 12 річного хлопчика після селфі на потязі метро.

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