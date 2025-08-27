Лікарі врятували жінку з 30-см кістою Фото ілюстративне

Мати 31-річної Нонг Ратчанапорн із провінції Сатун вважала, що її донька просто набрала зайву вагу через надмірну любов до їжі. Але насправді у животі жінки роками непомітно росла гігантська кіста яєчника, яка досягла 30 см і почала тиснути на внутрішні органи.

Про це пишуть у thethaiger.

Згодом дихати жінці стало настільки важко, що стурбована мати привезла доньку до лікарні. Живіт пацієнтки нагадував вагітність близнюками, і спершу лікарі припустили, що йдеться саме про це. Однак ультразвук показав справжню причину — величезну кісту.

Тайські лікарі видалили 8-кілограмову кісту у жінки Фото: thethaiger

Операція відбулася 31 липня у лікарні Сатуна під керівництвом доктора Тамона Ніамрата. Через складність втручання вона тривала понад шість годин. Після видалення новоутворення, яке важило близько 8 кг, вага жінки зменшилася з 86 до 75 кг.

«Моїй доньці значно легше, вона приходить на перев’язки щодня і почувається краще, ніж раніше», — розповіла мати Ратчанапорн, Ратчані.

Фотографії та деталі операції опублікувала клініка гінекології доктора Тамона у Facebook, відзначивши злагоджену роботу команди та успішне відновлення пацієнтки.

Зазначимо, що оваріальна кіста — це доброякісне утворення на яєчнику, заповнене рідиною. Зазвичай вони мають невеликий розмір і не викликають симптомів, часто зникаючи самостійно. Проте великі кісти зустрічаються рідко й можуть перекривати кровопостачання яєчника, роблячи операцію неминучою.

