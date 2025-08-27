- Дата публікації
- Здоров’я
- 214
- 2 хв
Жінка думала, що набрала вагу, а насправді потребувала негайної операції — що виявили лікарі (фото)
Тайські лікарі видалили 8-кілограмову кісту у жінки під час 6-годинної операції.
Мати 31-річної Нонг Ратчанапорн із провінції Сатун вважала, що її донька просто набрала зайву вагу через надмірну любов до їжі. Але насправді у животі жінки роками непомітно росла гігантська кіста яєчника, яка досягла 30 см і почала тиснути на внутрішні органи.
Про це пишуть у thethaiger.
Згодом дихати жінці стало настільки важко, що стурбована мати привезла доньку до лікарні. Живіт пацієнтки нагадував вагітність близнюками, і спершу лікарі припустили, що йдеться саме про це. Однак ультразвук показав справжню причину — величезну кісту.
Операція відбулася 31 липня у лікарні Сатуна під керівництвом доктора Тамона Ніамрата. Через складність втручання вона тривала понад шість годин. Після видалення новоутворення, яке важило близько 8 кг, вага жінки зменшилася з 86 до 75 кг.
«Моїй доньці значно легше, вона приходить на перев’язки щодня і почувається краще, ніж раніше», — розповіла мати Ратчанапорн, Ратчані.
Фотографії та деталі операції опублікувала клініка гінекології доктора Тамона у Facebook, відзначивши злагоджену роботу команди та успішне відновлення пацієнтки.
Зазначимо, що оваріальна кіста — це доброякісне утворення на яєчнику, заповнене рідиною. Зазвичай вони мають невеликий розмір і не викликають симптомів, часто зникаючи самостійно. Проте великі кісти зустрічаються рідко й можуть перекривати кровопостачання яєчника, роблячи операцію неминучою.
