Жінка народила дитину завдяки матці від померлої донорки

Британка Грейс Белл зі своїм партнером та новонародженим сином Г’юго / © Womb Transplant UK/PA

Грейс Белл, якій у підлітковому віці діагностували безпліддя, стала першою жінкою у Великій Британії, що народила дитину після трансплантації матки від померлої донорки. Малюк Г’юго з’явився на світ у Лондоні, відкривши нову еру в репродуктивній медицині країни.

Про це повідомляє The Guardian.

Белл розповіла, що вона «найщасливіша у своєму житті» після появи на світ сина Г’юго — першого подібного випадку у Британії. Хлопчик став першою дитиною у країні, яку народила жінка з пересадженою від померлої донорки маткою.

Він з’явився на світ у лондонській лікарні Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital з вагою 3,09 кг після того, як його мати перенесла трансплантацію матки від померлої жінки.

Це перші такі пологи у Британії. Раніше в Європі зафіксували лише два подібні випадки.

Лікування безпліддя і пересадка матки

Белл, яка працює менеджеркою ІТ-програм, народилася із синдромом Майєра-Рокітанського-Кюстера-Гаузера (MRKH) — рідкісною патологією, за якої матка відсутня або недорозвинена. Ще підліткою вона дізналася, що не зможе самостійно виносити дитину, тому називає народження Г’юго «дивом».

«Я ніколи-ніколи не думала, що це буде можливим. Я найщасливіша у своєму житті», — заявила Белл.

Лікування безпліддя вона розпочала через кілька місяців після трансплантації 2024 року, а син народився у грудні 2025 року.

Жінка зізналася, що щодня згадує донорку та вдячна її родині.

«Не існує слів, щоб достатньо подякувати моїй донорці та її родині. Їхня доброта й самовідданість до абсолютно незнайомої людини — причина, чому я змогла здійснити свою мрію всього життя — стати мамою», — поділилася Белл.

П’ять органів донорки пересадили 4 людям

Крім матки, ще п’ять органів донорки пересадили чотирьом людям, врятувавши їм життя.

«Втрата нашої доньки зруйнувала наш світ так, що це важко передати словами. Завдяки донорству органів вона подарувала іншим родинам безцінний дар — час, надію, зцілення і тепер життя. Як її батьки, ми відчуваємо величезну гордість за спадщину, яку вона залишила — спадщину співчуття, мужності та любові, що продовжує торкатися життів навіть після її смерті», — розповіли батьки донорки.

Чому жінці видалять пересаджену матку?

Белл разом із партнером Стівом Пауеллом дали синові друге ім’я Річард — на честь Річарда Сміта, клінічного керівника благодійної організації Womb Transplant UK та консультанта-гінекологічного хірурга в Imperial College Healthcare NHS Trust.

Сміт, який був присутній під час пологів, сказав: «Це була неймовірна подорож. Уся наша команда працювала разом багато років, щоб це стало можливим. Тож для мене це фантастично — просто дивовижно».

Після того як подружжя завершить планування дітей, пересаджений орган видалять, щоб Белл не довелося довічно приймати імунодепресанти.

Кількість народжень після пересадки матки від померлих донорів

У світі після пересадки матки від померлих донорів народилося приблизно 25 — 30 дітей. Понад дві третини таких трансплантацій виконують із залученням живих донорів, а близько третини — від померлих.

Матка не входить до стандартної згоди на донорство, не охоплюється реєстром донорів органів і не підпадає під принцип презумпції згоди. Тому родичів потенційних донорів окремо запитують, чи готові вони дозволити саме таке донорство.

Нагадаємо, торік у Британії вперше народилася дитина після трансплантації матки. 36-річна Грейс Девідсон, яка через рідкісний синдром народилася без цього органу, 2023 року отримала матку від своєї старшої сестри. Після успішного ЕКЗ у лютому 2025 року жінка народила здорову дівчинку вагою 4,5 кг, яку назвали Емі Ізабель на честь хірургів. Ця подія стала результатом 25-річного дослідження британських медиків і дала надію тисячам жінок із подібним діагнозом.