Жінка страждає на біль у шиї / © pexels.com

Реклама

Молода жінка перенесла інсульт після звичайного руху шиєю, намагаючись зняти напругу після робочого дня. Наслідки виявилися несподівано серйозними: вона тимчасово втратила зір і здатність говорити.

Про це пише Oddity Central.

Кейлін Фелтгагер поверталася додому після супермаркету, коли відчула головний біль. Інстинктивно вона повернула голову праворуч, щоб розім’яти шию. Та замість полегшення жінка почула характерний хрускіт і відчула різкий біль.

Реклама

Біль не зникав декілька днів, але Кейлін вирішила не звертатися до лікаря, обмежившись безрецептурними знеболювальними. Лише через п’ять днів її стан різко погіршився.

Під час підготовки до побачення жінка раптом побачила яскравий спалах світла й втратила зір. Він повернувся приблизно через 15 хвилин, тому вона спершу не надала цьому великого значення.

«Я відчула, ніби сліпуче світло проникло до мого правого ока, а потім я втратила зір», – згадує вона. «Це було так, ніби я бачила це яскраве світло, але нічого іншого з правого боку».

Згодом Кейлін відчула поколювання, а потім оніміння правої сторони тіла. Найбільше її насторожило те, що вона припинила чітко говорити — замість слів з’явилися безладні звуки. Чоловік негайно доправив її до лікарні.

Реклама

Під час обстеження лікарі виявили інсульт. Після аналізу симптомів медики дійшли висновку, що причиною стало розшарування артерії в шиї, яке виникло після різкого руху голови. У результаті утворився тромб, що потрапив до мозку й спричинив інсульт.

На щастя, тромб швидко розчинився, тому оперативного втручання не знадобилося. Кейлін повністю одужала, але, за її словами, цей випадок кардинально змінив її ставлення до власного здоров’я.

Нагадаємо, вчені пояснили, чому працювати вночі смертельно небезпечно.