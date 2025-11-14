Що станеться з вашим організмом, якщо щодня пити оливкову олію / © unsplash.com

Манакер підкреслила, що оливкова олія багата корисними жирами та антиоксидантами, що робить її цінним продуктом для організму. Спочатку вона пила олію з маленької чашечки, але швидко втомилася від її смаку та консистенції, тому почала експериментувати: додавала олію до кави, поливала нею попкорн або овочі.

Результати виявилися досить нейтральними

У статті для журналу Prevention Манакер зізналася, що серйозних змін у самопочутті вона не помітила. «Я не почала прокидатися бадьорішою, моя концентрація на роботі не покращилася, а стан шкіри та волосся залишився без змін», — зазначила вона.

Втім, неприємностей із шлунком, яких вона найбільше боялася, не виникло. «Читала, що після оливкової олії люди часто одразу бігають до туалету, але зі мною цього не сталося», — додала Манакер.

Можливо, корисні процеси відбувалися всередині, просто їх не було видно зовні.

Манакер наголошує, що відсутність помітних змін не означає, що оливкова олія марна. «Ви не відчуваєте, як організм бореться з запаленням або окислювальним стресом, але це не означає, що цього не відбувається», — пояснила вона.

Оскільки експеримент тривав лише тиждень, залишається питання, які результати можна було б отримати за більш тривалого використання.

Що каже наука про оливкову олію

Оливкова олія дійсно багата корисними жирами та антиоксидантами, які допомагають знижувати рівень холестерину та підтримують здоров’я серця. Вона сприяє роботі мозку і може допомогти в схудненні, проте важливо контролювати кількість через високу калорійність продукту.