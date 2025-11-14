- Дата публікації
Жінка пила оливкову олію щодня: що сталося з її організмом — такого ефекту ніхто не очікував
У соцмережах вже деякий час поширюється тренд на щоденне вживання оливкової олії. Дієтологиня Лорен Манакер вирішила особисто перевірити, чи справді ця звичка впливає на здоров’я, і протягом тижня пила олію щодня.
Манакер підкреслила, що оливкова олія багата корисними жирами та антиоксидантами, що робить її цінним продуктом для організму. Спочатку вона пила олію з маленької чашечки, але швидко втомилася від її смаку та консистенції, тому почала експериментувати: додавала олію до кави, поливала нею попкорн або овочі.
Результати виявилися досить нейтральними
У статті для журналу Prevention Манакер зізналася, що серйозних змін у самопочутті вона не помітила. «Я не почала прокидатися бадьорішою, моя концентрація на роботі не покращилася, а стан шкіри та волосся залишився без змін», — зазначила вона.
Втім, неприємностей із шлунком, яких вона найбільше боялася, не виникло. «Читала, що після оливкової олії люди часто одразу бігають до туалету, але зі мною цього не сталося», — додала Манакер.
Можливо, корисні процеси відбувалися всередині, просто їх не було видно зовні.
Манакер наголошує, що відсутність помітних змін не означає, що оливкова олія марна. «Ви не відчуваєте, як організм бореться з запаленням або окислювальним стресом, але це не означає, що цього не відбувається», — пояснила вона.
Оскільки експеримент тривав лише тиждень, залишається питання, які результати можна було б отримати за більш тривалого використання.
Що каже наука про оливкову олію
Оливкова олія дійсно багата корисними жирами та антиоксидантами, які допомагають знижувати рівень холестерину та підтримують здоров’я серця. Вона сприяє роботі мозку і може допомогти в схудненні, проте важливо контролювати кількість через високу калорійність продукту.