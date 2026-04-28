Жінка роками сиділа на дієті, а у 55 років отримала фігуру мрії: для цього знадобилось 5 кроків

Жінка, яка роками боролася із зайвою вагою та постійно поверталася до старих звичок після дієт, у 55 років змогла досягти омріяної фігури. За дев’ять місяців вона скинула чотири стоуни — це приблизно 25 кілограмів — і тепер, за її словами, перебуває у найкращій формі за все своє життя.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Жінка зізналася, що роками жила за принципом «йо-йо»-дієт: постійно худла, а потім знову набирала вагу. Вона також приєднувалася до популярної програми Weight Watchers, досягала бажаного результату, однак щоразу зривалася й поверталася до нездорового харчування.

Переломним моментом став візит до лікаря шість років тому. Тоді жінка серйозно занепокоїлася через погіршення пам’яті та постійний «туман» у голові. За її словами, вона могла взяти телефон, щоб подзвонити найкращій подрузі, й раптом забути її ім’я. Іншого разу не могла згадати слово «холодильник». Проблеми почали впливати й на роботу в її PR-агентстві — їй ставало дедалі важче запам’ятовувати імена клієнтів.

Лікарі перевірили її когнітивні функції та виключили ранній початок хвороби Альцгеймера. Однак під час консультації медики звернули увагу на її раціон. Коли жінка зізналася, що харчується погано, лікарка прямо сказала їй: «Сміття на вході — сміття на виході». Саме ця фраза, за словами жінки, стала для неї моментом прозріння.

На той момент, у 49 років, при зрості 163 сантиметри вона важила 12,5 стоуна — це майже 79 кілограмів. Хоча жінка завжди була фізично активною: у дитинстві займалася спортом, грала у хокей, сквош, легкою атлетикою, регулярно ходила до спортзалу, а у 2007–2008 роках навіть пробігла чотири півмарафони та багато дистанцій на 5 і 10 кілометрів. Однак, за її словами, головною проблемою було переїдання.

У 2022 році вона натрапила на програму «Чудо-жінки», яка, як вона стверджує, повністю змінила її життя. Програма поєднувала силові тренування, контроль харчування та роботу над мисленням за підтримки персонального онлайн-тренера.

За дев’ять місяців жінка схудла на чотири стоуни. Зараз вона важить 8,5 стоуна — приблизно 54 кілограми. Її талія зменшилася з 40 дюймів до 26,5 дюйма — це приблизно з 101 до 67 сантиметрів.

Схуднення Джоді Ечаковіц. Фото: @jodi.echakowitz

Жінка назвала п’ять головних кроків, які допомогли їй досягти такого результату.

Перший — відмова від самосаботажу та негативного ставлення до себе. Вона пояснила, що раніше будь-який зрив сприймала як провал і поверталася до переїдання. За її словами, проблеми з самооцінкою почалися ще в підлітковому віці через образливі коментарі матері щодо зовнішності. Тепер вона більше не карає себе за помилки, а просто повертається до режиму.

Другий крок — переосмислення тренувань. Нині вона займається п’ять разів на тиждень за чіткою програмою, яку оновлюють кожні чотири тижні. Вона поступово збільшує вагу або кількість повторень, а також робить 10 тисяч кроків щодня. Через сидячу роботу її чоловік навіть змайстрував платформу над біговою доріжкою, щоб вона могла працювати за ноутбуком і ходити одночасно.

Третій принцип — дробне харчування. Жінка їсть п’ять разів на день — о 8:00, 11:00, 13:00, 16:00 та 19:00. Кожен прийом їжі містить приблизно 300 калорій. Вона слідкує за балансом макронутрієнтів і споживає близько 150 грамів білка на день. За її словами, це допомагає уникати голоду та нападів бажання з’їсти щось шкідливе.

Четвертий крок — дозволяти собі улюблену їжу. Раз на тиждень вона дозволяє собі частування. Найчастіше це яловича вирізка з картоплею фрі, запеченою в духовці. Також вона ходить до ресторанів, але заздалегідь переглядає меню, щоб знайти здоровіші варіанти.

П’ятий принцип — прийняття свого тіла. Після схуднення жінка почала носити відкритий одяг, який раніше соромилася вдягати. Вона також зробила абдомінопластику та підтяжку грудей, щоб прибрати в’ялу шкіру, яка залишилася після втрати ваги.

Нагадаємо, раніше науковці попереджали, що деякі продукти можуть буквально «обманювати» мозок і провокувати постійне відчуття голоду. За даними міжнародних досліджень учених з Іспанії, США та Бразилії, найсильнішу харчову залежність викликає не конкретна їжа, а продукти, у яких поєднуються жири та швидкі вуглеводи.

