Горілка замість їжі та сон на голому матраці: жінка показала моторошну реальність залежності / © Credits

Реклама

Американка на ім’я Емілі розповіла про те, до чого її довела алкогольна залежність. Жінка зізналася, що роками нехтувала гігієною, майже не їла, втрачала свідомість і навіть пила горілку з відра, у яке її щойно знудило. Її відверта розповідь про життя під час залежності зібрала мільйони переглядів у соцмережах.

Про це пише видання LADbible.

Реклама

Жінку, яка зізналася, що «стукала у двері смерті», перш ніж протверезіла, розкритикували в інтернеті за те, що вона поділилася похмурою реальністю алкоголізму. Емілі поділилась жорстоко чесними спогадами про деякі випадки своєї поведінки на піку залежності, і її шокуюча історія з того часу стала вірусною в соціальних мережах.

Реклама

© LADbible

За її словами, розлад, пов’язаний із вживанням алкоголю, їй діагностували ще у 18 років. До 21 року вона вже мала фізичну залежність від спиртного. Але на той час американка вважала, що вона «занадто молода, щоб вважатися алкоголічкою „, кажучи: „Я постійно повторювала собі, що не можу бути настільки поганою, навіть коли все моє життя розпадалося“.

Спочатку жінка випивала час від часу, однак згодом це перетворилося на щоденну звичку. Вона розповіла, що практично щоночі втрачала пам’ять через надмірну кількість випитого алкоголю.

Одним із наслідків залежності стало повне нехтування особистою гігієною. Емілі зізналася, що жила в антисанітарних умовах і регулярно мочилася в ліжко. Зрештою їй довелося викинути всю постільну білизну, тому вона спала просто на матраці, не знімаючи зимового пальта

Не їла, втрачала свідомість і пила горілку після блювання

За словами американки, під час залежності вона майже повністю відмовилася від нормального харчування, оскільки не хотіла, щоб їжа заважала дії алкоголю.

Реклама

У її кухонних шафах практично нічого не було, окрім пачки макаронів. Сирі макарони Емілі їла лише тоді, коли розуміла, що без їжі може знепритомніти.

Жінка розповіла, що через алкоголь її фізичний стан настільки погіршився, що вона не могла пройти через власний будинок, не втративши свідомість.

Однак найстрашніші епізоди були пов’язані з алкогольним отруєнням. Емілі розповіла, що через постійне блювання не могла втримати в організмі навіть воду. Спочатку вона намагалася пити горілку, але її також одразу нудило.

Згодом жінка почала пити алкоголь просто з відра, у яке блювала, оскільки не хотіла марнувати спиртне.

Реклама

«Я вже навіть не переймалася тим, що не можу втримати в організмі жодної рідини. Мене турбувало лише те, що я марную горілку», — пригадала вона.

Емілі також зізналася, що в той період у неї траплялися кров у сечі та блювоті. Проте навіть такі симптоми не змушували її припинити пити. Першою думкою після чергового погіршення самопочуття було знайти нову пляшку алкоголю.

Жінка не вживає алкоголь від 2023 року

Емілі розповіла, що перебуває «у зав’язці» від лютого 2023 року. Вона не приховує свого минулого, оскільки хоче допомогти іншим людям розпізнати небезпеку залежності та наважитися звернутися по допомогу.

Її відео в TikTok, у якому вона розповіла про найважчі періоди свого життя, набрало понад шість мільйонів переглядів.

Користувачі соцмереж були шоковані зізнаннями американки. Водночас багато хто подякував їй за відвертість і відзначив, що її історія може допомогти людям, які борються з алкогольною залежністю.

Сама Емілі визнає, що їй непросто усвідомлювати, скільки людей тепер знають про найтемніші сторінки її життя. Проте вона переконана: розповідати про це важливо.

«Я роками приховувала свою алкогольну залежність через сором. Але тепер, коли я твереза, не збираюся приховувати речі, які можуть допомогти комусь вижити», — пояснила жінка.

Раніше 34-річний чоловік відмовився від алкоголю на пів року та розповів, як змінилися його сон, енергія і зовнішність.

Новини партнерів

Новини партнерів