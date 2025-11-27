Жінка сходила на манікюр і ледь не померла: довелось ампутувати палець

Клаудії Руффін ампутували палець після походу на манікюр / © Фото, надане Клаудією Руффін

Звичайний візит до престижного салону манікюру у Сіднеї обернувся для Клаудії Руффін смертельно небезпечним сепсисом, що призвів до ампутації великого пальця та 18 днів боротьби за життя в реанімації.

Про це повідомляє Daily Mail.

Клаудія прийшла на манікюр у східній частині Сіднея, мріючи про «гарні нігтики», але вже за кілька годин після процедури в неї з’явилися проблеми з диханням, розмитий зір і оніміння пальців ніг.

Жінку терміново госпіталізували, і за 18 днів вона перенесла шість операцій — лікарям довелося частково ампутувати великий палець, щоб стримати небезпечну інфекцію в крові.

Тепер Клаудія закликає бути уважними під час вибору салону, наголошуючи: «це може трапитися з кожним».

«Я вважаю дуже важливим поширювати інформацію про сепсис і переконатися, що ми ходимо в хороші, сертифіковані салони. Фактично я опинилася в цій ситуації через стрептококову інфекцію, яку отримала під час манікюру. Це був справжній жах. Я не хочу, щоб хтось іще проходив через таке», — поділилася жінка.

Клаудії Руффін ампутували палець після походу на манікюр / © Фото, надане Клаудією Руффін

Погіршення стану почалося вже через кілька годин.

«Я відчула, що щось не так. Серце ніби мало вискочити з грудей. Зір розмивався. Пальці ніг оніміли», — згадує Клаудія.

Подруга відвезла жінку до лікарні, аналізи насторожили лікарів, тому її залишили на ніч. Вранці пацієнткапомітила, що великий палець трохи набряк.

«Спочатку лікарі не дуже хвилювалися, але потім побачили червоні смуги, що йшли від пальця вгору по руці аж до шиї», — сказала Клаудія.

За годину палець почорнів — інфекція розвивалася блискавично.

«Я йшла на операцію, думаючи, що мені просто видалять ніготь», — сказала жінка.

Замість цього хірурги були змушені видаляти уражені тканини, щоб зупинити агресивну бактерію.

Клаудії Руффін ампутували палець після походу на манікюр / © Фото, надане Клаудією Руффін

Упродовж наступних двох тижнів Клаудія пережила шість операцій, отримала 48 швів, перенесла пересадку шкіри та кілька днів провела у стані майже повної відсутності свідомості від болю.

«Біль був нестерпним. Лихоманка, мігрені, оніміння. Я майже не пам’ятаю перший тиждень у лікарні. Сепсис — це змагання з часом», — розповіла вона.

Клаудія впевнена, що інфекція виникла через те, що майстриня не простерилізувала інструменти.

«Вона порізала мені кутикулу, я добре пам’ятаю, як сіпнулася. Майстриня ділилася інструментами з колегою поруч. Саме так я підхопила стрептокок, який перетворився на сепсис», — сказала жінка.

Клаудії Руффін ампутували палець після походу на манікюр / © Фото, надане Клаудією Руффін

Лікарі пояснюють: якщо під час манікюру травмують шкіру або використовують нестерильні інструменти, у кров можуть потрапити бактерії, що викликають сепсис.

Хоча медики встигли врятувати Клаудії життя, сам палець зберегти не вдалося — його довелося ампутувати до нігтьового ложа. Пізніше жінці зробили пластичну операцію для відновлення.

«Я досі не можу повністю користуватися пальцем чи відчувати щось у ньому. Застібнути ґудзики чи вдягнути сережки — просто неможливо», — сказала вона.

«Усі, хто робить манікюр, будь ласка, переконайтесь, що обираєте безпечні, сертифіковані місця та що вони дотримуються стерильності», — закликала Клаудія.

