Жінка списувала симптоми на менопаузу, але лікарі виявили 10 пухлин мозку
Жінка ділиться досвідом, щоб допомогти іншим не ігнорувати симптоми.
54-річна мешканка Великої Британії Керрі Браун тривалий час вважала, що її самопочуття пов’язане з менопаузою, однак згодом з’ясувалося, що причиною є множинні пухлини мозку.
Про це пише Unilad.
Перші симптоми з’явилися 2017 року — жінка відчувала припливи та поколювання, які сприйняла як гормональні зміни. З часом стан погіршувався: з’явилися сильна втома, проблеми з мовленням і загальне погіршення самопочуття.
Коли у неї почалися проблеми із зором, вона звернулася до лікаря. Після обстеження та МРТ медики виявили набряк за оком і чотири пухлини мозку.
Операцію провели 2019 року, однак під час втручання лікарі виявили загалом десять новоутворень. Частину з них видалили, решту залишили під наглядом.
Пізніше у жінки виникли судоми, вона втратила зір на одне око, а деякі пухлини почали знову збільшуватися, що потребувало подальшого лікування, зокрема променевої терапії.
За словами лікарів, йшлося про менінгіому — один із найпоширеніших типів пухлин мозку у дорослих.
Жінка зізнається, що була шокована діагнозом, але намагається говорити про свій досвід відкрито, щоб допомогти іншим звертати увагу на тривожні симптоми.
Нині вона співпрацює з Brain Tumour Research та збирає кошти на дослідження, наголошуючи на важливості ранньої діагностики.
Експерти підкреслюють: симптоми пухлин мозку іноді можуть маскуватися під інші, більш поширені стани, що ускладнює своєчасне виявлення захворювання.
Нагадаємо, подружжю діагностували однаковий рідкісний рак з різницею у місяці.