Жінка зменшила свій біологічний вік на 30 років: що вона робила

Глибокий відновлювальний сон має велике значення для відновлення організму / © pexels.com

Реклама

У віці 53 років лікарка Алка Патель зуміла повернути свій біологічний вік на 30 років назад. Теперішній стан її клітин відповідає тілу 20-річної жінки.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Видання розповідає про її розпорядок дня, дотримання якого дозволило жінці повернути собі фізичну молодість.

Реклама

За словами Патель, вона розробила нічний режим, який уповільнює старіння, дозволяючи організму відновлювати клітини, поповнювати виснажений рівень енергії та очищати мозок від токсинів.

Перед сном вона встановлює будильник на 21:30, який сповіщає про необхідність зробити перерву, вимкнувши екрани смартфона та ноутбука, перш ніж лягти спати через годину.

Це зумовлено тим, що синє світло, яке випромінюють екрани, пригнічує мелатонін — гормон, що природним чином виробляється в організмі та відіграє вирішальну роль у регулюванні циклу сну та неспання.

З книгою в руці докторка Патель спокійно лягає в ліжко та готова до 8-годинного сну для відновлення.

Реклама

Ранок

Докторка Патель починає свій ранок з п’яти розтяжок, які вона утримує протягом 50 секунд, зокрема одну, яка працює над рівновагою, наприклад, підйоми литок, під час чищення зубів.

Дослідження, проведене за участю 17 000 осіб віком від 50 до 75 років, показало, що люди, які не могли стояти на одній нозі принаймні 10 секунд, мали на 84 відсотки вищий ризик смерті.

Вранці вона також практикує свій прийом «1-10», який передбачає проведення однієї хвилини під природним сонячним світлом, а потім 10 секунд встановлення мети на день.

Саме тоді вона робить свої перші три ковтки води, які вона робить кожні 30 хвилин протягом решти дня — одне дослідження показало, що ті, хто споживає менше рідини, мають на 21 відсоток вищий ризик передчасної смерті.

Реклама

О 10 ранку доктор Патель вперше приймає їжу, обмежуючи її восьмигодинним вікном, щоб стимулювати аутофагію — відновлення клітин.

Полудень

Після обіду, коли доктор Патель насичується білком і клітковиною, вона йде на прогулянку або бігає, а потім швидко виконує вправу з гантелями, які вона тримає під своїм робочим столом.

Це допомагає перенаправити глюкозу крові до м’язів, знижуючи ризик діабету, контролюючи рівень цукру в крові.

Вона також обов’язково змінює свою поставу, чергуючи сидіння та стояння за столом кожні 90 хвилин, щоб покращити кровообіг та зміцнити здоров’я серця.

Реклама

Вечір

Увечері доктор Патель практикує вдячність і розмірковує про свій день, щоб знизити стрес і покращити когнітивні функції, впроваджуючи сім секунд мовчання кожні 70 хвилин.

«У цей час важливо робити собі компліменти, тому що це вивільняє гормон зв’язку окситоцин», — додала вона.

Доведено, що окситоцин впливає на той самий центр мозку, що й фізичний біль, і може відігравати певну роль у зменшенні запалення та почуття самотності.

Після цього — рання вечеря, що дає організму достатньо часу для завершення травлення перед сном.

Реклама

Вживання їжі занадто близько до часу відходу до ліжка пов’язане з проблемами травлення, поганим сном і підвищеними стрибками глюкози, які прискорюють процес старіння.

Нагадаємо, науковці встановили, що старіння людського організму не є рівномірним процесом. Тіло зазнає особливо стрімких змін у віці 44 та 60 років.