Жінка зробила популярну пластику повік і пошкодувала: що сталося з її очима

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31-річна мешканка Ірландії Нікіта Морган застерегла інших від необдуманих пластичних операцій після власного травматичного досвіду. Жінка витратила 849 доларів на блефаропластику, сподіваючись покращити зовнішність, однак уже наступного дня після процедури її очі кровоточили настільки сильно, що вона майже нічого не бачила.

Про це повідомляє UNILAD.

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Нікіта розповіла, що давно комплексувала через навислі верхні повіки. Така особливість зовнішності була поширеною в її родині, а сама жінка ще в дитинстві мріяла позбутися зайвої шкіри навколо очей.

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Остаточно на операцію вона наважилася після перегляду відео в TikTok, де блогери демонстрували результати блефаропластики та розповідали про швидке відновлення.

За словами Морган, у соцмережах стверджували, що вже за тиждень після втручання можна повернутися до звичайного життя.

Що пішло не так під час операції

Жінка знайшла клініку в Німеччині та записалася на процедуру. Вона очікувала, що операція буде настільки ж простою, як ін'єкції ботоксу чи збільшення губ.

Попередня онлайн-консультація з хірургинею тривала приблизно десять хвилин. Лікарка поцікавилася причинами бажання зробити операцію та попросила показати надлишкову шкіру на повіках.

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Однак саме втручання виявилося значно боліснішим, ніж очікувала пацієнтка.

Нікіта згадує, що під час введення місцевої анестезії в першу повіку від болю буквально підскочила з операційного столу.

Під час роботи над другим оком вона, за власними словами, відчувала недостатнє знеболення.

Жінка повідомила про це хірургиню, але та запевнила, що все гаразд.

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Морган також розповіла, що відчувала, як з обличчя стікає кров, і ледь не знепритомніла.

«Було так, ніби я плакала кров'ю»

Найважчими для жінки стали години після операції.

За її словами, вона майже не пам'ятає, як залишила клініку та дісталася аеропорту. Крім того, стверджує, що не отримала належних рекомендацій щодо післяопераційного догляду.

Під час проходження контролю безпеки в аеропорту Морган зіткнулася із сильною кровотечею.

«Я намагалася пройти контроль безпеки в аеропорту й майже нічого не бачила. Щоразу, коли я пробувала подивитися вгору або вбік, кров стікала моїм обличчям. Було так, ніби я плакала кров'ю», — розповіла жінка.

У той момент вона почала шкодувати про своє рішення.

Нікіта зізналася, що не могла повноцінно заплющувати очі, моргати та керувати автомобілем.

Згодом їй навіть довелося самостійно знімати післяопераційні шви.

Що жінка радить іншим

Після пережитого Морган вирішила публічно розповісти про свій досвід, щоб застерегти людей, які планують косметичні операції під впливом соціальних мереж.

Вона наголосила, що короткі відео блогерів часто створюють враження простоти та безпечності косметичних процедур, однак реальний досвід може суттєво відрізнятися.

«Не вірте всьому, що бачите в соціальних мережах, і не сприймайте це як беззаперечну істину. Ви бачите реальних людей із реальним досвідом. Для когось усе може бути саме так, але для інших — зовсім інакше», — наголосила вона.

Блефаропластика — це хірургічна операція, під час якої видаляють або переміщують надлишкову шкіру та інші тканини навколо повік.

Як і будь-яке хірургічне втручання, вона може супроводжуватися ускладненнями, зокрема кровотечею, інфекцією, порушеннями загоєння та труднощами із заплющуванням очей.

Медики рекомендують перед проведенням таких операцій обговорювати з кваліфікованим хірургом можливі ризики, особливості відновлення та післяопераційний догляд.

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