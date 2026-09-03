Жінка звинувачувала матрац у болю в спині: справжня причина виявилася значно страшнішою

Жінка змінила матрац через біль у спині, але причиною симптомів був рак / © Associated Press

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39-річна Кімберлі Андерсон із шотландського Данді тривалий час вважала, що біль у спині, плечах і ребрах спричинений старим матрацом. Однак згодом лікарі з’ясували, що за цими симптомами приховувалося повернення раку молочної залози, який уже поширився організмом.

Про це повідомило видання LADBible.

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Вперше рак молочної залози третьої стадії у Кімберлі діагностували в жовтні 2019 року. Жінка сама помітила пухлину в лівій залозі під час душу. Вона пройшла хіміотерапію, променеву терапію і мастектомію з реконструкцією. На початку 2021-го їй повідомили, що ознак раку більше немає.

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Після цього Кімберлі, за її словами, практично припинила думати про хворобу. Однак на початку 2023 року її самопочуття почало погіршуватися. Жінку виснажувала сильна втома, через яку вона мусила спати вдень, а також втрата апетиту та ваги. Крім того, з’явилися болі в м’язах і кістках, зокрема у спині, плечах і ребрах.

Спершу Кімберлі вирішила, що проблема може бути в старому матраці або вікових змінах. У січні 2023-го вона навіть придбала новий матрац, проте біль не минув.

У серпні того самого року стан жінки різко погіршився. Через сильний біль у шиї їй стало важко дихати й ковтати, тож вона звернулася до відділення невідкладної допомоги. Комп’ютерна томографія виявила на її шиї пухлину розміром близько 5 см.

У вересні 2023 року у Кімберлі діагностували метастатичний рак молочної залози четвертої стадії. З’ясувалося, що хвороба також уразила грудну стінку, яєчник, ребро та надниркову залозу.

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Жінка пройшла променеву терапію і 12 курсів хіміотерапії. Проте в липні 2024-го лікарі виявили, що рак поширився на мозок. У вересні їй зробили операцію з видалення пухлини, після чого вона продовжила лікування пероральною хіміотерапією.

Нині, за словами Кімберлі, рак залишається в її організмі, однак стан стабільний і протягом понад рік ознак росту пухлин не спостерігається. Вона сподівається, що нинішня терапія діятиме якомога довше.

Водночас жінка розповіла, що в разі припинення дії нинішнього препарату їй доведеться перейти на інший варіант терапії, який, за її словами, може стати останнім доступним для неї.

Після пережитого Кімберлі закликає жінок регулярно перевіряти груди незалежно від віку та звертатися до фахівців у разі появи незвичних симптомів.

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