Жінки тут живуть значно довше: вчені зацікавилися незвичайним селом в Італії

Секрет довголіття жінок: в Італії виявили незвичайне село / © pexels.com

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На італійському острові Сардинія вчені виявили населений пункт, який може поповнити перелік так званих «блакитних зон» — територій, де люди частіше доживають до 100 років. Особливістю села Болотана стало те, що серед місцевих довгожителів переважають жінки.

Про це повідомило видання Xataka.

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Згідно з новим дослідженням, імовірність дожити до 100 років для жінок Болотани, які вже досягли 70-річного віку, становить 13,83%. Для порівняння, загалом в Італії цей показник сягає приблизно 3,5%, а у США — 3,6%.

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Ще одне підтвердження незвичайної демографічної ситуації — кількість столітніх мешканців. Упродовж 2021–2025 років у Болотані 100-річний ювілей відсвяткували 19 людей, серед яких 14 жінок.

Це особливо зацікавило дослідників, адже раніше визначена «блакитна зона» в гірській частині Сардинії відома насамперед високими показниками чоловічого довголіття.

Чому жінки в Болотані живуть так довго

Науковці припускають, що секрет довголіття місцевих мешканок може полягати в поєднанні кількох чинників. Серед них — особливості харчування, фізична активність, генетична спадковість і спокійніший ритм життя порівняно з великими містами.

Подібні закономірності дослідники спостерігають і в інших регіонах світу, відомих великою кількістю довгожителів, зокрема в Японії.

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Водночас визначити одну головну причину, яка дозволяє мешканкам Болотани доживати до поважного віку, поки не вдалося. Імовірно, значення має саме сукупність умов, у яких люди живуть протягом десятиліть.

Чи справді Болотана є новою «блакитною зоною»

Попри незвичайні результати, дослідники закликають не поспішати з висновками. Робота має певні обмеження, а також викликає запитання щодо можливого конфлікту інтересів її авторів, які беруть участь у приватних проєктах із вивчення довголіття.

Крім того, виникли розбіжності в інформації про фінансування дослідження. У науковій публікації зазначено, що фінансової підтримки не було, тоді як у повідомленні Іллінойського університету в Чикаго йдеться про підтримку проєкту з боку National Geographic.

Нагадаємо, ми звикли викидати шкірку, насіння та інші частини фруктів і овочів, навіть не підозрюючи про їхню користь. Однак нове дослідження показало, що саме вони нерідко містять найбільше клітковини.

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