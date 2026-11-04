- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 2 хв
Жінки тут живуть значно довше: вчені зацікавилися незвичайним селом в Італії
Невелике село Болотана на італійському острові Сардинія привернуло увагу науковців через надзвичайно високі показники жіночого довголіття. Дослідники з’ясували, що місцеві жінки мають значно більше шансів відсвяткувати столітній ювілей, ніж мешканки інших регіонів Італії.
На італійському острові Сардинія вчені виявили населений пункт, який може поповнити перелік так званих «блакитних зон» — територій, де люди частіше доживають до 100 років. Особливістю села Болотана стало те, що серед місцевих довгожителів переважають жінки.
Про це повідомило видання Xataka.
Згідно з новим дослідженням, імовірність дожити до 100 років для жінок Болотани, які вже досягли 70-річного віку, становить 13,83%. Для порівняння, загалом в Італії цей показник сягає приблизно 3,5%, а у США — 3,6%.
Ще одне підтвердження незвичайної демографічної ситуації — кількість столітніх мешканців. Упродовж 2021–2025 років у Болотані 100-річний ювілей відсвяткували 19 людей, серед яких 14 жінок.
Це особливо зацікавило дослідників, адже раніше визначена «блакитна зона» в гірській частині Сардинії відома насамперед високими показниками чоловічого довголіття.
Чому жінки в Болотані живуть так довго
Науковці припускають, що секрет довголіття місцевих мешканок може полягати в поєднанні кількох чинників. Серед них — особливості харчування, фізична активність, генетична спадковість і спокійніший ритм життя порівняно з великими містами.
Подібні закономірності дослідники спостерігають і в інших регіонах світу, відомих великою кількістю довгожителів, зокрема в Японії.
Водночас визначити одну головну причину, яка дозволяє мешканкам Болотани доживати до поважного віку, поки не вдалося. Імовірно, значення має саме сукупність умов, у яких люди живуть протягом десятиліть.
Чи справді Болотана є новою «блакитною зоною»
Попри незвичайні результати, дослідники закликають не поспішати з висновками. Робота має певні обмеження, а також викликає запитання щодо можливого конфлікту інтересів її авторів, які беруть участь у приватних проєктах із вивчення довголіття.
Крім того, виникли розбіжності в інформації про фінансування дослідження. У науковій публікації зазначено, що фінансової підтримки не було, тоді як у повідомленні Іллінойського університету в Чикаго йдеться про підтримку проєкту з боку National Geographic.
Нагадаємо, ми звикли викидати шкірку, насіння та інші частини фруктів і овочів, навіть не підозрюючи про їхню користь. Однак нове дослідження показало, що саме вони нерідко містять найбільше клітковини.