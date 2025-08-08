Жіночу "Віагру" готують до випуску: як працює препарат

Чоловік і жінка / © pixabay.com

Світ медицини може стояти на порозі справжнього прориву — науковиця Іона Вейр оголосила про створення жіночої «Віагри» — препарату Myregynа, який може суттєво покращити якість життя мільйонів жінок у постменопаузі.

Про це пише Lad Bible.

Традиційна «Віагра» вже давно стала порятунком для чоловіків із еректильною дисфункцією — у Великій Британії нею користуються масово. За даними досліджень, понад 50% чоловіків віком від 40 до 70 років мають проблеми з потенцією. Ба більше, згідно з аналітикою King’s College London, кожен п’ятий чоловік у країні страждає на ЕД, і ризики з віком лише зростають.

Препарат для чоловіків діє шляхом розширення кровоносних судин, що дозволяє підвищити приплив крові до статевого органу під час збудження. Однак «жіноча версія» працює за іншим принципом — вона не повторює дію «Віагри», але теж сприяє посиленню сексуального збудження.

Розроблений спеціально для жінок віком понад 50 років засіб Myregyna є негормональним кремом на рослинній основі, який наноситься на шкіру. Його створила вчена з Нової Зеландії докторка Іона Вейр, яка прагнула дати відповідь на фізіологічні зміни, що настають після менопаузи.

Як працює засіб Myregyna?

За інформацією з офіційного сайту, Myregyna сприяє збереженню здоров’я сечовивідної системи, забезпечує комфорт, стимулює природне зволоження та покращує еластичність інтимної зони, а також підсилює відчуття під час сексу.

Результати клінічних досліджень продемонстрували позитивний вплив на сексуальну функцію. Як наголошує розробниця, «він справді підсилює природне зволоження. Чоловіки отримали „Віагру, а жінки — нічого, правда ж? Це буде перший негормональний засіб, який поверне вам сексуальне життя“.

Компанія докторки Вейр — Weir Science — очікує шалений попит: прогнозовані щорічні прибутки від продажу можуть перевищити 7,5 млрд фунтів стерлінгів (411 млрд 750 млн грн).

Основне завдання препарату — боротьба з генітально-сечовим синдромом менопаузи (GSM), який виникає через зниження естрогену. Серед поширених симптомів — сухість піхви, дискомфорт або біль під час статевого акту, а також часті й термінові позиви до сечовипускання.

У дослідженні, проведеному серед жінок із Нової Зеландії віком 55+, спостерігались надзвичайно обнадійливі результати. Дехто з учасниць, які роками уникали сексу, тепер знову ведуть активне інтимне життя без болю — з регулярними оргазмами.

Втім, за словами науковиці, мета препарату — не лише сексуальне задоволення. Вейр підкреслює, що жінки завдяки Myregyna можуть повернути собі радість у звичайному житті.

«Ви зможете піти на дискотеку» або «робити все, що захочете», адже засіб дозволяє «знову насолоджуватися життям після менопаузи», — сказала вона в інтерв’ю місцевому виданню.

Наразі Вейр веде переговори з двома великими міжнародними фармацевтичними компаніями та проходить процедуру реєстрації в Управлінні з контролю за продуктами й ліками США (FDA).

Наразі Вейр веде переговори з двома великими міжнародними фармацевтичними компаніями та проходить процедуру реєстрації в Управлінні з контролю за продуктами й ліками США (FDA).