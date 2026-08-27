Жінці казали, що втрата ваги та волосся — через "стрес", але виявилось, що то рак

У жінки виявили рак лімфатичної системи / © Unilad

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Мешканка Ванкувера (Канада), 28-річна Кайла Лайелл, тривалий час намагалася з’ясувати причину свого раптового погіршення здоров’я. У дівчини почалося випадіння волосся (алопеція), безпідставна втрата ваги, свербіж шкіри та постійна задишка. Проте під час перших візитів медики списували всі симптоми на стрес через роботу в інвестиційній сфері та радили налагодити сон і харчування.

Спроби покращити спосіб життя не давали результатів. Лікарі продовжували ігнорувати скарги, поки в дівчини не з’явилися гулі на шиї та під пахвою, а задишка не почала спричиняти непритомність. У підсумку виявилось, що у неї рак, пише видання Unilad.

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Боротьба за життя

Навіть після виявлення першої пухлини на шиї медики поставили Кайлу в чергу на КТ аж через шість місяців.

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Після нічного нападу ядухи дівчина звернулася до іншого фахівця та щодня телефонувала в клініку, вимагаючи прискорити обстеження.

Завдяки наполегливості дівчина потрапила на сканування та біопсію на кілька місяців раніше. Обстеження виявило лімфому Ходжкіна II стадії (рак лімфатичної системи), яка швидко прогресувала.

«Якби я не вимагала скасування черг, не змінювала лікарів і буквально не благала почути мене, діагнозу б не було так швидко. Рак поширювався миттєво. Дякувати Богу, що я вибивала ці двері», — поділилася Кайла.

Коли перші лікарі нарешті зателефонували дівчині в червні, аби запросити на планове КТ, вона вже чотири місяці проходила виснажливу хіміотерапію.

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Сьогодні 31-річна Кайла повністю здолала хворобу — останні обстеження показують відсутність ракових клітин.

Кайла повністю здолала хворобу і закликає уважно прислухатися до свого тіла / © Unilad

Дівчина закликає всіх уважно ставитися до свого тіла, не дозволяти списувати тривожні симптоми на звичайний стрес та завжди обстоювати своє право на медичну допомогу.

Нагадаємо, чоловік із метастатичною меланомою несподівано увійшов у повну ремісію після операції на серці, яка не мала стосунку до лікування раку. Водночас після втручання у пацієнта з’явилася небезпечна алергія на бджолину отруту, якої раніше ніколи не було.

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